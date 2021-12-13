【家教修養】禮貌是一種修養 藍海寧：這代人以為有理便激進攻擊

▲ 禮貌是一種修養，藍海寧指，這代人以為有理便激進攻擊。

「師傅，早晨。」我登上計程車，扣上安全帶。「麻煩你去XX街的XX中心。」中年計程車司機怔了三秒，從倒後鏡望向我。他這個動作有點奇怪，我暗想他是否想拒載。但我並不是要過海，又不是到塞車嚴重的地區，按理他不會拒載。

「小姐，對不起，我太沒禮貌了。」計程車司機轉半身望着我道歉。

「師傅，你為何要道歉？」「小姐，你上車已禮稱我師傅，又主動跟我問安，我卻沒即時給你回應，是我沒禮貌。」

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「那一刻你正專心聽我說要到哪兒，要用腦記住，所以沒回應很正常。況且一聲問安，也不是甚麼大事。」

「禮貌是一種修養，不僅是對別人的尊重，也是令自己獲得別人尊重的原因。小姐，這個年代，沒幾人上的士會跟司機打招呼，所以剛才你跟我問安，我一時反應不來。」

「香港有很多人特別是年輕人，對的士司機呼呼喝喝、粗口爛舌、沒修養、沒家教。我沒義務為其他父母教仔教女，但我看在眼內，覺得香港的德育真是出了極大問題，也提醒我要做好自己，用身教令自己的子女成為有修養的人。」

不知是否受西方文化影響，不少亞洲地區的新生代把「我」放得很大。與人相處共事，從前父母和師長教導我們要以禮相待；當發生矛盾和爭執，不要錙銖必較，寧可自己吃虧；自己有理，也要顧及別人的感受，禮讓三分。

反觀這代人，不少是無理的便強詞奪理，以為自己有理的便激進攻擊。看似佔了上風，逞得一時口舌之快，其實是對方不想作沒意義的爭拗，也不想「教精」你如何成為一個有修養、受歡迎的人，最終吃虧的會是誰？