【玫瑰痤瘡】任由玫瑰痤瘡惡化或致酒渣鼻　醫生教分嚴重程度列治療方法

▲ 長期任由玫瑰痤瘡惡化惡化，皮膚或出現纖維化，形成「酒渣鼻」。

玫瑰痤瘡的患者主要是女性，持續面紅會令她們感到尷尬和影響社交，難免構成心理壓力。玫瑰痤瘡按病情嚴重程度分為四期，若初期未有適當處理，臉部會長出丘疹或膿頭，一旦出現膿頭而處理不當或搲穿，有機會因細菌感染而留疤。

初期臉紅 後期纖維化

如果長期任由玫瑰痤瘡惡化或控制不佳，皮膚有可能會在五至十年內出現纖維化現象，令臉部變得粗糙和凹凸不平，特別是鼻頭位置皮膚會變腫、變厚，形成「酒渣鼻」。若雙眼出現玫瑰痤瘡，眼白也會因微絲血管充血而變紅，連眼皮都有可能生瘡。

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玫瑰痤瘡嚴重程度

一期：間歇性臉紅

二期：持續出現紅斑

三期：除持續紅斑外，臉上會出現丘疹、膿頭、發炎

四期：皮膚纖維化，導致酒渣鼻

患者確診玫瑰痤瘡後，醫生會按病情嚴重程度處方不同治療，一至二期的早期患者一般會建議非藥物治療，包括透過改變生活及飲食習慣，如避免酒精、咖啡因飲品和辛辣食物、做好防曬的習慣等，減少刺激血管擴張。

二期或以上患者則可考慮藥物治療，皮膚科專科醫生會按病情處方以下藥物：

局部性藥物（藥膏）

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系統性藥物、控制血管藥物

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激光彩光治療助收縮血管

醫生一般會建議患者依次使用藥膏及口服藥物，如果藥物無效，患者亦可考慮激光或彩光等能量治療，令膨脹的血管收縮。每次治療相隔四至六星期，患者一般於兩至四次治療後見效，即療程需時四至六個月。臨床證據顯示，能量治療在一至兩年內效果良好，但約一半患者有機會復發，需要再度接受治療，但復發病情會較以往輕微。

激光的能量較彩光高，因此療程較短，但打激光時有機會引起輕微疼痛。治療後一般都不感覺痛楚，但翌日臉頰或會有輕微紅腫，首星期紅斑尚未穩定，及後會漸漸消退，待至兩至四星期後會有改善。

相比於藥物或藥膏，能量治療的風險較高，有機會令皮膚受損，導致流血、感染、刺激黑色素活躍引發黑斑或變白，甚至結疤，所以醫生會因應患者的皮膚狀況，選擇合適的治療。

要處理玫瑰痤瘡引致的「酒渣鼻」，醫生會視乎患者的要求及皮膚厚度，安排一至四節的CO2二氧化碳激光治療，透過氣化皮膚增生組織，削平鼻部輪廓。CO2二氧化碳激光必須由經驗豐富的皮膚科專科醫生主理，確保能量水平準確無誤；一旦能量太高，有可能會灼傷皮膚及引起細菌感染，留下增生性或凹陷性疤痕。

此外，能量治療亦非人人適用：若容易結疤、曾於治療後出現色斑、正在懷孕、患有紅斑狼瘡或傷口容易出問題的人士，不宜進行能量治療。