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【走私香煙】青衣檢值1.3億元疑私煙拘3人　破廿年來最大宗私煙案

社會 17:49 2021/12/13

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

青衣檢獲約四千七百萬支懷疑私煙，估計市值約一億三千萬元。

海關今日（13日）表示，搗破一個私煙集團，拘捕涉案3名男子，總共檢獲4700萬支懷疑私煙，市值1億3000萬元，為20年來最大宗走私香煙案件。

海關稅收罪案調查科稅收調查組指揮官方冠亭指，在過去一個月反私煙行動中，進行了全天侯的調查，在本月10日，在青衣茜草灣截查了3輛貨櫃車，檢獲3100萬支懷疑私煙，隨後於附近碼頭的兩個貨櫃中，再檢獲1600萬支懷疑私煙。整個行動中，總共檢獲4700萬支懷疑私煙，應課稅值8900萬元，拘捕3名男子，年齡介乎46至55歲。

海關青衣檢獲約四千七百萬支懷疑私煙，估計市值約一億三千萬元。

海關稱，事發在晚上時間，有人利用附近漆黑環境，加上碼頭位置偏僻，藉此收藏私煙及反跟蹤，逃避偵察。經過初步調查後，這批貨櫃採取海路路線進入本港，之後再存放於貨櫃場內，逐一分拆到市區出售。

海關表示，今年已檢獲4億零5百萬枝私煙，較去年全年2億零5百萬枝私煙多1倍。

海關青衣檢獲約四千七百萬支懷疑私煙，估計市值約一億三千萬元。

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記者：余思嵐、曾秋文

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