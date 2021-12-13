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【打擊起底】首宗涉「起底」拘捕行動　私隱專員公署拘31歲男子涉金錢糾紛

社會 17:19 2021/12/13

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私隱專員公署首宗涉「起底」拘捕行動。（資料圖片/陳永康攝）

《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》10月8日生效，以加強三方面打擊「起底」罪行，並賦予個人資料私隱專員（私隱專員）刑事調查及起訴權。個人資料私隱專員公署於今日（13日）就一宗涉嫌違反「起底」罪行的個案，簡報拘捕行動，為公署獲刑事檢控權後首宗拘捕行動。公署稱，一名31歲中國籍男子涉網上平台披露他人資料被捕，初步調查疑涉金錢糾紛。

早前有疑似警員出示委任證要求店主即發貨，引起熱議。有人懷疑是次拘捕與該案件相關，消息人士就指所涉案件與警察無關、亦不涉及名人。

個人資料私隱專員公署刑事調查組高級個人資料主任盧廸凡稱，案件涉有人在網上平台披露他人電話及地址等個人資料，事件涉金錢糾紛，罪名為為違反《私隱條例》第64(3A)條，即「在未獲同意下披露個人資料」。私隱公署在行動中檢獲一部智能電話。該名被捕人士現正被扣留調查。私隱公署會繼續調查案件。

他指，公署是收到個人資料擁有人報案而作出跟進，並在西九龍區採取拘捕行動。至於有否要求網上平台移除資料，盧廸凡表示為免影響調查和檢控工作，不便披露。

他提醒公眾轉發相關「起底」內容亦可能違例，呼籲切勿以身試法。 公署又表示，由於署方暫時無羈留設施，今次行動需借用警方場地，又表示根據法例，要在48小時內完成拘留。

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責任編輯：袁澍

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