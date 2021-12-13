【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎

▲ 台灣33歲靚媽從不避孕，在10間誕下6孩，會繼續生仔。

如今多孩家庭不常見，台灣有名33歲靚媽跟丈夫有共識不避孕，在10年間生了6胎，在今個月初自然分娩誕下健康女兒，榮升6孩媽媽，夫妻跟2仔4女組成8人大家庭，她更揚言很期待下一胎，會有幾多生幾多。

▲ 林叨囝仔一家在12月1日迎接第6位孩子，組成一家八口。（圖︰林叨囝仔facebook）

10年間誕6孩

綜合台灣傳媒報道，台灣靚媽陳珮芬是親子KOL，跟丈夫經營facebook專頁「林叨囝仔 The Lins' Kids」，專頁逾14萬名網民讚好。現時33歲的陳珮芬於12月1日自然分娩誕下第6胎「六寶妹粉粿」，榮升6孩媽媽。

陳珮芬成為KOL之前從事保險業，21歲時和大她10年擔任獸醫的丈夫結婚，22歲生了大仔，之後平均每2年生1個，現時育有2仔4女，年齡大約介乎初生至9歲，她不時在社交平台分享一家日常事。

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保養得宜不似6孩媽媽

生了6胎的她保養得宜，是次生第6胎胖不多，「媽媽孕期胖4公斤卻生出2640g」，而且一直都是零妊娠紋，不少媽媽級網民大表羨慕，她分享最重要是孕期間不要胖太多，她並會做運動，並且勤力些多塗防妊娠的乳霜。

索媽陳珮芬不似6孩媽媽，她笑指每次和孩子外出超大陣仗，她常被誤認是幼稚園老師，又或在幫朋友湊小孩，甚至有路人驚訝地一直問孩子是不是她親生的，還會問爸爸是不是同一個。

▲ 媽媽跟孩子關係好好。（圖︰林叨囝仔facebook）

不避孕有幾多生幾多

生了6胎後，陳珮芬跟丈夫表示會繼續生，她更說已很期待下一胎，享受懷孕生孩子。婚前夫妻就決定婚後不避孕，有就生。小孩是上帝的恩典，來幾個就生幾個。

不管懷孕幾次，懷胎9月對我來說，仍然是一個奇幻的旅程。從1cm的小豆芽，慢慢長成4、50cm的小寶寶……是媽媽最甜蜜也很艱辛的歷程。

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自己湊仔 在家學習

「林叨囝仔」夫妻曾受訪表示湊小朋友會累但開心，他們視湊仔如工作，而2人都是工作狂，會分工合作，媽媽指照顧如此多小朋友反而比照顧1孩來得輕鬆，因為小朋友模仿學習力強，會很快學習哥哥姊姊，不用爸媽去教，而且哥哥會幫忙照顧弟妹。現時孩子很固定在7時半後睡覺，夫妻會有拍拖時間及自己MeTime。

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照顧6孩使費大，丈夫努力工作之外，陳珮芬指因為她是KOL，慶幸有些孩子用品會有廠商贊助。從其facebook所見，一家有不少業配廣告，小朋友一起參與幫手賺錢。不過，陳珮芬強調養孩子重點不是富裕，而是心態，要願意為孩子付出耐心和愛。

陳珮芬不是空說，她沒有聘請外傭幫手湊孩子，小朋友教育方面全都是在家自學。她考慮到台灣教育都是考試、寫功課和補習，不希望孩子在這樣的環境下成長，希望給予多元學習，培養孩子專長，會自行找教師來教。還有，夫妻最愛帶孩子多接觸大自然，不時全家行山露營。

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責任編輯︰王明芳