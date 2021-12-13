【國家安全】鄭若驊向逾千名校長、教師講課　助教育界理解維護國家安全等

▲ 鄭若驊（台上者）向參與活動的校長、教師，闡述《憲法》、《基本法》、維護國家安全以及完善選舉制度的重要性。（政府新聞處）

律政司司長鄭若驊今日逾千名在現場及網上的校長、教師，講述《憲法》、《基本法》、維護國家安全以及完善選舉制度的重要性，加深教育界對這幾方面的正確理解。

鄭若驊稱，當香港在國家安全出現缺口，難在一段可見時間內自行完成，維護國家安全的立法，全國人大是有權責，從國家層面改善香港維護國家安全的法律制度和執行機制，訂立港區國安法。

她又強調，國家安全以政治安全為根本，全國人大是按香港實際情況，完善選舉制度，充分體現了廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性，推動香港實現良政善治，讓「一國兩制」行穩致遠。

她希望，教師能向學生，傳授關於《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的正確知識，又呼籲選民在本月19日投票。

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責任編輯：陳宛彤