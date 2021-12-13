功能組別候選人也落區　龍漢標中環街市派政綱

▲ 龍漢標到中環街市派參選政綱。（龍漢標供圖）

立法會選舉周日舉行，多位立法會功能組別候選人除了頻頻見業界拉票，亦落區見市民，其中，地產及建造界候選人龍漢標今日就到中環街市向市民派發參選政綱；會計界候選人潘文思怡和黃俊碩亦現身街頭，其中潘文思怡今日更連跑4站，和市民大玩「答問題送閃卡」。

龍漢標早上到中環街市派參選政綱，聆聽市民對市區重建，增加中短期房屋供應的意見，他說，聆聽市民意見，反映業界聲音，是解決土地房屋問題的第一步，他建議多管齊下解決土地房屋問題，認為要靈活有效運用市區土地，增加地積比率，推動工廈重建、舊區更新等。地產及建造界另一候選人是趙式浩。

早前推出「閃卡」的潘文思怡，今日先後到灣仔、中環、鰂魚涌和金鐘擺街站，她說未來6日，會不定期出現在上述四個地區，如果市民能說出她其中一個政綱，就可獲贈一張閃卡。潘文思怡對手、民建聯黃俊碩今日亦在灣仔天橋和中環碼頭一帶擺街站，講解自己的參選理念。會計界候選人還有黃宏泰、翁健。

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爭取連任的建築、測量、規劃及都市園境界議員謝偉銓昨日舉行造勢大會後，今日則到西九文化區一個建築地盤，向地盤人員拉票，謝稱，他們很早就開工，不過自己亦習慣晨早就出動，「有大家支持就唔覺攰」。該界別另一候選人是陳澤斌。

紡織及製衣界候選人陳祖恒今日就上演「真人騷」——行廠。他先後到不同地區的工廈拜訪廠家，不過有的已轉做拳館，有的則無人應門，他在片中提到，疫情影響好多，要想新措施和紓緩方案，又稱近幾年做了好像沒有什麼成績，要想想怎麼再做好些。該界別另一候選人是紡織及製衣界立法會議員鍾國斌。

另外，法律界候選人陳曉鋒今日告急，他稱自己過去20多天，走訪了200多間律師事務所，拜訪600多位法律界選民。法律界候選人還有律師會前會長林新強。

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