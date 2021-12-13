「香江學者計劃」開放香港導師申請　港大學院校全職副教授以上可申請

▲ 「香江學者計劃」由2011年開始舉辦，十年間培養超過600個博士後人才。（網上圖片）

內地香港合作舉辦的「香江學者計劃」於上周四（9日）開放2022香港導師申請任職於香港各大學院校的全職副教授或以上，並有現成的研究項目及經費可申請，截至日期為下個月21日。

香港學者協會與國家人力資源和社會保障部全國博士後管理委員會辦公室合作於上周三簽訂第四期「香江學者計劃」合作協議，開啟了2022至2024年的新運作。計劃將繼續資助內地優秀的博士赴港跟隨導師做研究，亦開始在本港招聘香港導師。

根據第四期「香江學者計劃」新協議的內容，主辦雙方仍共同支持獲選學者的在港工資，各出一半，即內 地政府資助每月1.5萬元人民幣，「香江學者」香港導師負責的一半薪酬，由今年起貨幣由港幣改為人民幣（折合為每月1.83萬港元）。

自 2011 年起，由香港學者協會與國家人力資源和社會保障部全國博士後管理委員會辦公室 合作舉辦「香江學者計劃」，十年間促成香港八大院校培養超過 600 個博士後人才，累計有二 百多位香港教授出任導師，被譽為最成功的博士後培訓項目。「計劃」自推出以來得到香港各 大院校的鼎力支持，由專家學者出任「計劃」學術評審委員會委員，本港各所大學學術副校長 亦應邀成為計劃顧問。

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責任編輯：袁澍