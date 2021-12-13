【校長專欄】體育活動改在早上7時半進行　家長義工為學校拾回歡笑聲

▲ 將循推晨間體育活動，受學生歡迎。

久違了校園歡笑聲，再次在學校的校園出現。兩年的疫情，人與人的接觸減少，學生上學時間由全日減少為半日，學生的課外活動也絕無僅有。校園的生活變得枯燥，學生回到學校只是上課、小息、放學，一些課外活動也因為只是半天上課及防疫要求而減少。

看見一張張孩子苦悶的樣子，學校一群有心有力的家長們就在想如何讓校園重現歡聲、笑臉，回復昔日家長、學生、老師歡歡樂樂共聚在校園的情景。

家校合作推晨間體育活動

家長們向學校提議在晨間，也就是學生上學期間，早上7時30分至8時在校園籃球場推展體育活動，讓學生舒展筋骨，讓學生可在晨早活動後再進行課堂的學習，讓學生精神爽利，有更好的學習，也期望學生能藉此養成活動的習慣，有強健的體魄。

家長們設計了四個小型的體育活動，分散在籃球場的四角落供學生們參加，為了不增加教師的工作量，家長還動員了二十四位家長義工，分別處理學生登記、防疫安排、控制秩序、活動帶領、計分等工作，務求令整個晨間活動安全有序進行。家長的細意安排展現了對學生的關懷、對愉快校園生活的關注。

12月10日（五）是晨間活動的體驗日，除了讓學生體驗一下外，也讓家長義工體驗如何帶領活動，檢討有什麼可以更加完善的地方。當天看見，家長們安排的四個小型體育活動甚受學生們歡迎，包括﹕來回跑、穿著布袋跳、足球射門、籃球運送。

學生們投入其中，享受與同學能一起玩樂的機會。學生完成不了活動，其他同學在旁邊鼓勵支持，甚是難得。看見學生在活動場地外乖乖地等待着，看見他們的自律與守規矩，看見他們期待的眼神，甚是安慰。

學生想玩哪一個活動全是他們自主選擇，學生也可選擇不玩，留在課室、或只作觀眾，一切出自於他們的選擇，雖是一個小小的體育活動，但在短短的三十分鐘內，著實帶給學生很多的歡樂，也帶給學生很多的學習。

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校園重現歡笑

很感恩，有個學生來到我身邊對我說﹕「校長，將循快樂的校園生活番曬來啦！」聽了這句話，我很感動！可見學生對多姿多彩校園生活的期待，學校也期待這一天盡快來到，讓學生的學習生活、校園生活回復正常的狀態。

學生簡單的這句話，已讓我們感到值得，值得為我們的學生舉辦更多他們喜愛的活動，豐富他們的校園生活。學校的教育，除了學術，也要有快樂的校園生活，在日常校園生活中，學習不同的素養與價值觀，讓學生得到全人教育。

一群好的家長實屬難得，一群為了學生有更好學習，有更好校園生活而努力不懈的家長更是難得，良好的家校合作，也是成就學生卓越的其中一個重要元素，將循就是擁有這群這麼好的家長。

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