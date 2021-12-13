【司法覆核】禁止政府三口岸設投票站　郭卓堅申覆核高院拒受理

▲ 郭卓堅早前就政府於口岸設置投票站申請司法覆核許可，法官昨拒絕受理。資料圖片

政府早前宣布容許選民從內地返港就立法會選舉進行投票，並會開放香園圍、羅湖、落馬洲口岸作投票站。巿民郭卓堅日前入稟高等法院申請司法覆核，質疑做法違反《基本法》，以及法庭頒令禁止執行，以及頒令做法無效。法官今(13日)頒下書面判決，拒絕受理其申請。

申請人郭卓堅，建議答辯人為政制及内地事務局局長曾國衞，選舉委員會主席馮驊為有利害關係一方。

法官於判詞中引述郭卓堅於入稟狀指，選民登記早於2021年7月結束，惟政府卻讓內地人士於12月登記，郭認為應視之無效。郭又質疑未能安排傳媒及公眾於票站現場監票。另外，郭又指政府沒有作出相同安排，讓身在台灣港人投票，即不視台灣為中國一部份，屬違反《港區國安法》。

法官指郭對安排有所誤解，法官指選民登記及於口岸投票站投票屬兩回事，而讓公眾及傳媒於票站監票則屬選舉主任酌情安排，並非法定權利。法官又指投票站須設於特區內，故不能如郭所指在台灣設置票站。法官認為郭提出的理據，並沒有合理爭議之處，故拒絕受理司法覆核許可申請，並不就訟費頒令。

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記者：林育慧