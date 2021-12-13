【投訴警察】監警會稱無法追查的指控數字高企　強調投訴人有責任配合調查

監警會今日（13日）與投訴警察課舉行季度聯席會議，監警會主席王沛詩表示，上個年度無法追查的指控增至764項，數字持續高企，批評相關個案的投訴人太多沒有出席會面或拒絕提供進一步資料，她強調投訴人有投訴的權利，同時有責任配合投訴警察課的調查，才能讓投訴機制發揮效能。

警方在會上匯報最新的投訴數字，今年首11個月投訴警察課收到1,312宗須匯報投訴，較去年同期接獲的1,048宗升約25.2%，以輕微投訴佔較多共1,220宗，當中投訴最多的是警員疏忽職守，有696宗佔約53%；行為不當或態度欠佳的投訴則有493宗佔約37%。至於嚴重指控則有92宗，包括捏造證據、濫用職權、恐嚇及毆打。

監管處處長林曉彤認為，輕微投訴上升是由於今年前線警員回復日常巡邏，與市民接觸增加，以及警方加強交通執法，因此引起投訴，警方已作出內部檢討。

另外，監警會去年5月就反修例事件期間提交報告並提出52項建議，警方目前完成其中39項，佔整體7成半，認為進展理想，最新落實的建議包括借調律政司人員加強部門法律支援，及檢討是否與傳媒共同草擬工作守則。警方指，經諮詢23個媒體組織後，傳媒都認為毋須訂立共同守則，警方已透過增加傳媒聯絡隊人手等措施，以減少傳媒和前線警員衝突。

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記者：蘇文軒