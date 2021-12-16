聖誕新年健康送禮之選　無糖薑糖暖入心

糖果可以令人心情變好，不但外表色彩繽紛，甜絲絲的味道更令人著迷，是聖誕、新年送禮的不二之選。不過隨着香港人的健康意識提高，不少人都不再選擇市面上過甜的糖果禮盒，尤其是為健康戒糖的人士，或是對西式糖果不感興趣的長輩。想為他們送上一份與別不同、又帶傳統風味的特式糖果？「無糖薑糖」可算是最健康的傳統糖果之選，甜中帶辣的風味及煙韌口感，絕對能為着重健康人士帶來一份獨特的暖心驚喜。

▲ 自古薑便有具驅寒暖胃、袪濕提神、健胃促消化等功效，四季都適合吃。

吃薑有助袪濕驅寒促進代謝



薑是薑糖的靈魂，除了具驅寒暖胃、袪濕提神等功效，亦能改善人體內的血液循環，在運動前食用可快速補充能量，幫助代謝。薑同時有助改善消化，還能減低膽固醇水平，更具有抗菌和抗炎特性，也有助皮膚健康，讓皮膚煥發光彩。

▲ 近百年歷史的新亞薑糖製作的薑糖口感煙韌細滑，甜中帶辣，還有十多種不同口味。

近百年歷數的薑糖專家「新亞薑糖」



說到薑糖，不得不認識有八十六年歷史的薑糖專家「新亞薑糖」，於1935年成立，多年來製作出風味絕佳、又健康有益的薑糖。從家庭式小工場發展成現在遠銷至全球逾28個國家的薑糖王國，是值得信賴的傳統品牌。近百年來，堅持沿用古法秘方及秉承獨特的製作技藝，採用上等印尼高山小黃薑精製而成，出產的薑糖薑味相當濃郁，甜中帶辣，煙韌細滑的口感，而且有十種不同口味，令人一試難忘。

▲ 一盒「無糖薑糖禮盒」有三種口味、三種功效、三重驚喜，照顧不同人士需要，是節日健康送禮首選！

糅合三大天然食材 一盒三味三驚喜

主打健康飲食的大棧最近聯同新亞薑糖推出「無糖薑糖禮盒」，經多次調研和試驗，終製造出能同時兼顧口感、味道和健康的新產品。當中精選三種天然保健食材，包括有「保健新貴」薑黃、被封為「天然抗生素」的蜂膠，以及添加超級食物「秘魯瑪卡」，不但開創市場先河，更為近百年歷史的傳統薑糖注入新活力。如果過節吃厭西方糖果，又想品嘗健康糖果，「大棧新亞無糖薑糖」絕是不二之選，一盒有三種口味、三種功效、三重驚喜，照顧不同人士需要，是節日健康送禮首選！如果自用更可選購環保裝，更經濟實惠。

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（特約）