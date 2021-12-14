【愛護寵物】紐國苦讀5年醫過樹熊曾為牛接生　獸醫提醒寵物主人：遛狗要有禮儀

▲ 獸醫Harmony說，寵物主人要有同理心，遛狗也要有禮儀。

獸醫吳冬妍（Harmony）自小熱愛動物是受媽媽薰陶，成長一直有寵物陪伴在側，感覺非常幸福溫馨。她也是一狗一貓的主人，除對工作更有同理心外，更深明做一個負責任主人的重要性，語重深長表示，遛狗也要有禮儀。

吳家長期飼養動物，Harmony掰開手指算算，狗、兔仔、龜、蟹、魚、龍貓、雀仔……都曾出現過她家中，她媽媽熱愛動物因由更與「義犬救主」一幕大有關係。「當我媽媽十多歲時，有一天遛狗，沒料到有一個形迹可疑的男人已跟蹤在後面，並打算進入住宅大廈。小狗察覺，大聲吠叫把那男人嚇退，媽媽對狗狗的護主行為大為感動。」

家裏儼如動物樂園，但講到照顧部分，Harmony即笑得瞇了眼睛：「照顧方面不算多，我主要跟牠們玩耍。」她很開心孩提時有動物為伴，童年過得非常開心愜意；如住所環境許可，也贊成家庭飼養小動物，可訓練到小朋友的責任心，性格較溫和及有愛心。

▲ Harmony自小立志當獸醫，小學畫畫不期然會以動物為主角，畢業寫紀念冊都寫上獸醫的志願。（湯致遠攝）

心無二志一心向獸醫目標進發，但事實讀獸醫也要講學歷。Harmony指求學之路也很順遂，完成中七課程考IGCSEC（國際中學教育普通證書）後，以拔尖成績進入大學基礎班，後再直入紐西蘭獸醫大學。

5年艱辛求學生涯

獸醫系共讀5年，頭4年主要為上課並有少許實習，第五年是全實習，到不同地方進行。紐西蘭幅員廣大，獸醫實習的動物對象主要為馬、羊、牛及小動物如貓、狗，少部分為兔、雀。她以疲累辛苦來總括五載讀書生涯。「好辛苦呢，最後一年一個學期更經歷了13次考試，幾晚通宵溫習是常事，有血有淚。內容包羅各種動物疾病、傳染病、寄生蟲，當中會細分每種動物會生的病及用藥。以寄生蟲為例，要記的資料如字典般厚，舉例某一條蟲，先要記牠的外形，再熟讀牠的生命周期、進化多少次……」

她說做獸醫的首要條件是喜愛動物。而且，這也是一個服務性行業，日常要面對不同顧客，也要擅於與人溝通相處。也需持續進修，了解新療法、新病症發現，愛學習也是當獸醫的條件之一。「你時時要在職進修。5年獸醫課程內容，一定講唔晒所有動物的病症，小動物和豬、牛、羊家畜的疾病是多到難以想像，所以親身實戰去做又是另一個學習天地，發覺某一方面自己不是太熟悉，又會主動去進修。」

▲ 在外國有機會接觸及照料狒狒。（被訪者提供）

外地遇珍禽異獸

Harmony於大學畢業後甫加入獸醫行列不久，中間抽出空檔參加了一次非洲納米比亞拯救動物義工之旅，那裏收養了受傷或被父母遺棄了的動物，有駐場獸醫及義工治療和照顧。此行她最感興奮是為豹做身體檢查，需先為牠打麻醉針，豹躍跑起來時速可達70km，如何在牠身上扎上一針？「那要靜待牠吃東西時，慢慢走近，用麻醉槍朝向豹身上射去，然後記綠牠的心跳、體重、檢查牙齒等，其實豹與貓的身體結構差不多，只是體形龐大一些。」此行她也為狒狒進行了絕育手術，Harmony指其實與貓、狗的絕育方法是一樣的，只是體內結構有少許不同。

在香港行醫，Harmony多接觸貓、狗等小動物，在外國則較多接觸珍禽異獸，在澳洲她試過醫治樹熊、袋鼠。她工作4年，最難忘是在紐西蘭為牛接生。「牛如人類一樣，若牛媽媽懷孕胎位不正有機會難產，那次我負責接生，先用工具把牛媽媽的足部固定，然後徒手把牛BB拉出來。分娩後把牛BB抱到媽媽面前，讓牠嗅嗅自己孩子的味道。其實是好大的體力勞動，一點不容易。」

▲ 為動物治療及身體檢查，是Harmony工作日常，總感樂此不疲，慶幸能從事自己喜歡的職業。（被訪者提供）

移民要為寵物籌謀

很多主人把寵物當如親生骨肉，牠們生病時特別緊張，帶寵物求醫害怕得淚如雨下的主人也大不乏人。「例如有主人見到狗狗痾血，會嚇到魂飛魄散，但如果是狗狗有腸胃炎，有痾血這病徵十分平常。我會先平復他們情緒，再慢慢講解情況。」

動物也是血肉之驅，壽命有限期，貓狗壽命約十多歲，面對愛寵離世，主人要過渡哀傷，Harmony指主人不妨想：「寵物好簡單，都是食、玩、瞓，當牠們已失去進食及活動能力，生命到了盡頭反而沒了痛楚，不再受苦，也是一種解脫。」心情怎樣紓緩？她說無計可施，都是有待時間慢慢沖淡，她會視寵物為家庭成員，生前珍惜和牠們相處的時光。

近年移民潮熾熱，令遺棄動物大增。Harmony說，寵物也是家人，當移民前主人要一併考慮。「第一步最好當然是帶同寵物一起移民，目前航空公司無論是把寵物寄艙，或可放在座位下方，帶同寵物乘飛機已普遍。另外，若因寵物患病如嚴重心臟病而不適合乘飛機，主人可考慮把起行計劃延期，不急在一時。若仍堅持移民，請為寵物找一住可靠好人家繼續飼養，讓其安享餘生。方法多的是，絕不贊成棄養。」她說目前見被遺棄的大多是年老動物，牠們被其他人領養的機會較低，是最淒慘可憐的一群。

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做個負責任的主人

Harmony閱主人無數，她說主人常見問題是過分溺愛動物，讓牠們吃到肚滿腸肥，體重超標。「主人見牠們吃得開心，主糧和零食都餵得過多。肥胖都是一個病，引致很多問題，有適量主糧已可，零食可免即免。」Harmony會用少許主糧來給愛犬作小食，絕不獎賞零食，可令狗兒吃得不大「立雜」，變成偏食。另外，勿給予人類食物予寵物，會引起其他疾病。

至於教養動物方面，她說網上有大量照顧及訓練動物的片段，新手主人不妨多參考，小至教動物吃東西、坐下，大至外出遛狗時不會搶繩都有涉獵。「以狗為例，每隻狗個性、習性不同，訓練各異，不妨多睇一些，揀選適合自己寵物的方法來試行。有些狗天生固執難訓練，主人無計可施，可嘗試找專業的馴犬師幫忙。」

主人帶寵物往動物公園要有禮貌，狗與狗之間未必能融洽相處，主人帶狗時要警醒，勿讓牠隨處奔跑，事關Harmony的愛犬近日在狗公園被另一隻狗咬傷，主人站在旁邊完全不理會，反由Harmony阻隔開，此事除令她心痛外，更想呼籲主人要有遛狗的禮儀。

記者：周美好