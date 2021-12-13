【南京大屠殺】上水鳳溪第一小學高年級課堂播「剪輯版」紀錄片　校長倡教育局按不同程度剪裁教材

▲ 上水鳳溪第一小學今日（13日）早會安排學生為南京大屠殺死難者默哀。（學校提供相片）

今日（13日）是「南京大屠殺死難者國家公祭日」，屯門一間小學日前採用教育局教材，在堂上播放涉及殺戮場面的戰爭紀錄片引起爭議；上水一間小學早前已自行剪走該段影片的殺戮場面，並於上周起陸續只安排在高年級德育堂上播放，強調播放前已明確提示學生有關片段可能引起不安，形容學生反應正面，暫無接獲學生有情緒問題。

教育局於上月22日向全港中、小學校長發通函，提供「『銘記歷史•珍愛和平』——南京大屠殺84周年學校悼念活動建議」，供學校在「公祭日」採用，倡安排40分鐘學校悼念活動，進行默哀、播放分別由港台及新華網製作影片，以及學生分享等。

上水鳳溪第一小學校長朱偉林向本報表示，該校德育、公民及國民教育組（德公組）早於個多星期前開始籌備相關悼念活動，活動橫跨兩周，除今日的默哀活動，並於上周至本周分批在不同年級進行相關課堂活動。

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朱偉林指，有關課堂主要教導學生從慘痛歷史中吸取教訓，包括從教育局提供的港台「共赴國難，南京大屠殺」影片及新華網「歷史不會忘記」影片之中，選取前者，在高年級課堂播放校方自行剪輯版，「skip咗（剪走）最令人不安嘅部分」，原片長約5分鐘，但2分鐘末至3分鐘末期間、涉及日軍殺害平民的畫面被剪走才播放，強調要做足事前功夫，播放前已提醒學生影片部分內容可能會令人不安，倘有問題應教師提出；該校亦因應校情未有在低級課堂播放，並提醒學生如欲回家後上網觀看，也應該要有家長從旁指導。

至於今日「公祭日」正日，該校早會安排升旗、奏唱國歌，並由他本人主講「國旗下的講話」，主題是放下仇恨、反對戰爭，教導學生愛惜和平等，以及預先安排3名學生分享早前在「德公課」所學。

朱偉林表示，圓玄小學事件日前發生後，他亦有立即向其學校各級班主任了解學生有否出現情緒問題，「影片仍然有火燭、軍隊畫面，都可能引起不安；返應都係正面嘅，課堂主要從歷史裡面知道教訓，唔覺學生有不安。」

他認為，學校應視乎校情選材或剪裁局方提供教材，「有啲同學仔打機好血腥，會唔會『接受程度』高咗？我哋係唔知嘅。」他指事件促使學界反思相關課堂設計，認為教育局應作「賽後檢討」、「可以做得更好」，例如在初小及高小等不同學習階段教材作適合剪裁。

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記者：馮琪雅