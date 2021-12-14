【聖誕好去處】全港5大必打卡聖誕樹　20米巨型聖誕樹+主題小鎮+飄雪表演

▲ 6個特色聖誕樹打卡必去地方，必定要到場打卡朝聖！ (圖片:香港旅遊發展局網站)

在聖誕樹面前和親朋好友打卡留念絕對是每年聖誕節的必備活動。TOPick為你整合5個極具特色的聖誕樹打卡好去處。

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西九海濱20米超巨型聖誕樹

全港最高最巨型聖誕樹由旅發局及西九文化管理局合作設置，再配上特別閃燈效果及音效，場面非常盛大。另外，更設有8間聖誕小屋打造一個夢幻聖誕歐陸小鎮，隨處也是打卡位。

「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮

地點：九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面

日期： 2021年11月26日~2022年1月2日

時間：星期一至五（下午5時-晚上11時）

星期六及星期日、12月22日至1月2日（上午11：00-晚上23：00）

12月24、25日（上午11時至凌晨01：00）

12月31日（上午11時至下午6時）

備註：最後入場時間為場地關閉前30分鐘

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迪士尼18米高聖誕樹配漫天飄雪

樂園今年以「A Disney Christmas」為題為大家送上白色聖誕。而位於美國小鎮大街的入口處更設置18米高的聖誕樹，夜晚還有亮燈禮、飄雪效果及煙花，愛打卡的你不要錯過。

迪士尼樂園聖誕慶典「A Disney Christmas」

地址：香港迪士尼樂園度假區

日期：2021年12月15日起至2022年1月2日

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尖沙咀13米高紅色卡地亞聖誕樹

位於尖沙咀海濱長廊的紅色聖誕樹以大量深紅色巨型裝飾球堆疊而成。在12月期間，更會有週末公開表演會。

地點：K11 MUSEA 地下 Promenade

日期：2021年11月26日至2021年1月2日

藝術表演時間： 逢週末及週日下午3時

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灣仔利東街幻彩聖誕樹

以迪士尼為題的幻彩裝置及10米高巨型聖誕樹，配以公主音樂劇主題曲及聖誕歌曲，讓大家彷如置身迪士尼奇妙世界中。

利東街「Shine Like a Princess」迪士尼公主聖誕燈飾展覽

日期：即日起至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上10時 （下午5時亮燈）

地點：灣仔利東街



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中環大館巨型愛心樹

位於大館的巨型愛心樹高達12米，代表著希望、健康與幸福，樹上掛滿亮麗的燈飾，建議入夜之後拍攝。

地址：中環大館檢閱廣場

日期：2021年12月6日至2022年1月2日

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責任編緝：張懿慧