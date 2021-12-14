【人才培訓】理大本學年推本科生科研計劃　資助逾500萬鼓勵學生做研究

▲ 理大推出「本科生科研計劃」，鼓勵學生於本科期間開展小型研究項目。（陳國峰攝）

即將迎來85周年校慶的香港理工大學，近年積極推動科研發展及人才培訓，更於本學年推出「本科生科研計劃」，鼓勵學生於本科期間開展小型研究項目。領導計劃的理大常務及學務副校長黃永德相信學生愈早接觸科研工作，可以令他們的學習過程更有趣，「讓他們於感興趣的領域提早起步，對同學、對學校的未來發展都很好。」

本科生科研計劃可以個人或不多於5人的小組形式進行，年期為1年或2年。校方會根據申請人的成績平均績點（GPA）、計劃書內容等審批，每年暫定名額為100個項目，會以彈性方式處理。參與本科生科研計劃的學生，需要投入不少於200個小時的研究或相關工作，亦要向指導老師遞交進度報告，最後亦要呈交研究結果及總結學習經驗。他認為，學生愈早開始培養對科研工作的興趣愈好，又相信每位同學不一定要一式一樣的學習過程，「只要加入科研的元素，會令學習更有趣。」而大學於早期為同學提供機會，讓他們於感興趣的領域提早起步，未來會有更好發展。

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理大鼓勵本科生自行提出有興趣進行研究的課題，並向校方遞交計劃書，計劃推行首年即接獲141個申請，其中117個通過審批，涉及200名學生，提出的科研計劃包括應用數學、電機工程等研究範疇，校方共批出逾5百萬元資助。目前參與計劃大部分均是來自工程、科學相關課程的同學，約2成參與者是來自酒店管理、語文相關科目等的學生，校方日後會大力推廣計劃，希望招攬更多來自不同學系的學生。

其中一名參與計劃的學生是今年正就讀護理學3年級的Ally，她提出的科研項目與精神健康相關，是基於指導老師於中學推行的精神健康推廣計劃。她解釋，其指導老師正在各中學教導學生有關精神健康及常見精神疾病，包括抑鬱、焦慮症等，協助計劃的大學生會介紹相關徵狀，建議學生發現同學出現情緒困擾時可怎樣處理；而Ally的研究就會觀察協助上課的大學生，在授課後對精神健康的看法是否有改變。

Ally說，以往曾經上過有關研究的課堂，學習到相關基本知識，自己雖對研究抱有好奇心，但卻不知道是否適合投身科研，見到科研計劃有老師指導，嘗試選擇自己有興趣的範疇做研究，參與計劃令自己可以接觸到不同方面知識。

黃永德又希望理大的畢業生可以多元化發展，於工作的行業上有靈活性及擴展性，因相信學生掌握愈多技能，對將來就業愈有幫助。他舉例，以往訓練一個會計系的學生，畢業後可能就會投身會計界，但未來社會不只需要專才，會計師都可以與不同學科學生一起創業，

社會往後可能會有很多新興行業，是我們從未想像過，年輕人現時面對的機會，與10年前相比已經很不同，所以要令學生更多元化。

▲ 理大常務及學務副校長黃永德。（陳國峰攝）

成功申請科研計劃的學生，除了可以體驗科研工作外，亦獲優先分配新成立的「科創書院」宿位，他說科創書院的概念是參考外國頂尖院校的做法，有志參與科研的學生入住同一宿舍，宿舍之間可以互相分享學術經驗，一起深入探討有興趣的題目。黃永德又透露，校方正考慮將類似科創書院的做法延伸，下一步將成立一個照顧學生不同才藝發展的「創意書院」，讓有意參與音樂、體育等範疇的學生，可以多元化發展。

本科生科研計劃所有參與者可優先獲分配位於何文田的新宿舍「科創書院」的宿位，亦會成為虛擬學院「本科生科創學院」的成員，可參加多項與科學研究相關的會議、研討會等。科創書院院長梅國威說，希望每個宿生都在書院內都有家的感覺，大學會安排宿生組成小組，由研究生主導，進行不同的小組活動。

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理大建築環境及能源工程學系副系主任及副教授梅國威，同時是科創書院院長亦擔當舍監的角色。他形容，科創書院的特色，是將研究與創新融入本科生舍堂生活，融合生活與學習的環境，為宿生提供一個多元學習及全能發展的空間。

梅國威說，為了讓宿生學術知識及表現、研究技能等方面均有所成長，創科書院特意安排多項活動，包括安排成員與來自不同學科的教授及專家會面交流、研討會及講座等。梅國威指出，宿舍內逾200個宿位，當中約40人為一年級新生，大學亦推出「新生研究計劃」，讓一年級新生亦可接觸科研，會由院長及導師團隊監督，3至6人為一小組，在由校方提出的數項研究中，選取一個小規模研究讓新生參與；又會帶領他們去參觀實驗室、了解怎樣做數據分析。

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記者：黃悅晴