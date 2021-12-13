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【腦癇患者】研究指腦癇患者失業率逾3成　7成5在職患者平均每月小復發兩次

社會 19:27 2021/12/13

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研究指腦癇患者失業率逾3成，7成5人平均每月小復發兩次。（研究團隊提供）

香港大學醫學院腦神經內科、香港大學秀圃老年研究中心及香港腦癇基金會聯合公布最新腦癇症患者就業狀況調查。研究發現，有3成3的腦癇症患者失業，有4成3受訪者表示腦癇症對其受僱或維持工作有負面影響。團隊促請企業及僱主建立腦癇友善共融工作間。

研究團隊於2019年向年齡介乎16-65歲的香港腦癇症患者進行就業狀況問卷調查，成功收集到138份有效問卷，發現有6成6受訪者參與勞動市場，近8成腦癇病情較輕微，屬局部性腦癇，發作時患者不會跌倒或抽搐，表現好像夢遊，或出現無意識的行為，一般維持數秒至數分鐘。而有4成3受訪者表示腦癇症對其受僱或維持工作有負面影響。另外，7成5在職的腦癇患者中，平均每月兩次局部性腦癇發作，影響日常生活。

就業情況方面，當中逾半數受訪者從事全職工作，1成5人擔任兼職、失業人士則佔3成3。教育水平方面，近4成受訪者具大學或以上程度學歷，5成4具中學學歷。每月平均收入方面，超過7成人收入低於25,000元。

研究團隊促請企業及僱主建立腦癇友善共融工作間，各企業、機構團體及政府合力推動腦癇症教育活動及培訓，推廣相關知識，消除公眾誤解，協助患者投入職場就業。

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責任編輯：李榮忠

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