【申專家被拒】與經理人合約糾紛案　鄧紫棋G.E.M.申引內地律師作專家被拒

▲ 歌手鄧紫棋與前經理人公司合約糾紛，今向高院申引入內地律師為專家被拒。資料圖片

歌手鄧紫棋G.E.M.與前經理人公司蜂鳥音樂解約後，雙方先後入稟高院，就所簽訂的協議提出訴訟，正式聆訊仍未排期進行。鄧一方今（13日）向高院申請援引曾處理多名藝人合約的內地律師作為專家，以說明前經理人公司有否違反內地法律或政策等。法官聽取雙方陳詞後拒絕申請，鄧兼需付訟費。

原告蜂鳥音樂有限公司及鄧詩穎（為G.E.M.原名）；答辯人蜂鳥音樂有限公司、鄧詩穎、行政總裁張丹、創意總監Bernard Groinig（又名Lupo）及李蕊（又名Teresa）。

法官就申請作出判決時指出，鄧一方申請援引內地律師作為專家，就其投訴有關蜂鳥要求她參與表演的娛樂事業，有否違反內地法律或政策作解釋，另就合約有否違反演藝界規例作闡釋。鄧一方指援引的內地律師熟悉內地演藝界及藝人合約，過往曾處理中港台過百藝人合約，包括著名藝人劉德華、張學友、梁朝偉及謝霆鋒等，覆檢過400份合約中包括音樂表演的合約。

惟法官認為該內地律師只是法律界人士，質疑他能否從演藝界的商業角度上提供意見，加上鄧於簽訂2014年合約時仍在香港歌手，剛開始向內地巿場發展，法官認為該內地律師就內地演藝界規則提供之意見，對本案未必能提供幫助，因此拒絕鄧一方申請，鄧兼需付訟費。

法官最後亦表示，明白要尋找對熟悉演藝界的專家是十分困難，若鄧一方日後尋找到合適專家的話，法官表示保留其再向法庭作出申請之權利。案件押後至2022年2月22日再作提訊。

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記者：林育慧

