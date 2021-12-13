  • 19°C
香港時間 : 20211213日 (週一) 20:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】選委界候選人向工商金融界拉票　討論如何支援受疫情影響行業等議題

政治 19:49 2021/12/13

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

選委界候選人與工商金融界交流。（中總供圖）

51位立法會選委界候選人繼續出席不同界別交流會拉票，今日輪到工商金融界。候選人除了自我介紹外，亦須就業界關心的課題，包括如何支援受疫情影響的行業、促進香港工業及創科發展、支援企業擴展市場等各抒己見。

香港中華總商會今聯同香港中國企業協會、香港中華廠商聯合會、香港總商會、香港工業總會、香港地產建設商會、香港中華出入口商會，以及選委會工商、金融第一界別共18個界別分組舉辦交流會，出席者包括有份投票的各界別選委。51位候選人悉數出席，分成6組，候選人除了要簡介參選政綱，並就業界關心的議題分享意見。

中總會長袁武。（中總供圖）

中總會長袁武致辭時強調，工商界一直努力參與和推動香港發展，期望新一屆立法會議員能更好了解香港工商發展情況，在議會內反映工商界聲音，為香港構建更優質營商環境。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

相關文章

【立法會選舉】陳肇始籲醫療衞生界等選民「選賢與能」　冀議會及政府同心保持「動態清零」
10:56 2021/12/12
【立法會選舉】陳肇始籲醫療衞生界等選民「選賢與能」　冀議會及政府同心保持「動態清零」
【立法會選舉】陳茂波網誌籲市民踴躍投票　形容新議席組成更全面反映民意
15:53 2021/12/12
【立法會選舉】陳茂波網誌籲市民踴躍投票　形容新議席組成更全面反映民意
【立法會選舉】多名司局長呼籲市民投票　選出代表自己的聲音進入議會幹實事
16:26 2021/12/12
【立法會選舉】多名司局長呼籲市民投票　選出代表自己的聲音進入議會幹實事
【立法會選舉】新界西南選舉論壇火藥味濃　劉卓裕被質疑扮民主派、扮愛國
17:33 2021/12/12
【立法會選舉】新界西南選舉論壇火藥味濃　劉卓裕被質疑扮民主派、扮愛國
【立法會選舉】鄧炳強呼籲保安局員工及各紀律部隊踴躍投票　並確保選舉安全有序推行
今日 11:36
【立法會選舉】鄧炳強呼籲保安局員工及各紀律部隊踴躍投票　並確保選舉安全有序推行

你可能感興趣

【立法會選舉】陳肇始籲醫療衞生界等選民「選賢與能」　冀議會及政府同心保持「動態清零」
10:56 2021/12/12
【立法會選舉】陳肇始籲醫療衞生界等選民「選賢與能」　冀議會及政府同心保持「動態清零」
【立法會選舉】陳茂波網誌籲市民踴躍投票　形容新議席組成更全面反映民意
15:53 2021/12/12
【立法會選舉】陳茂波網誌籲市民踴躍投票　形容新議席組成更全面反映民意
【立法會選舉】多名司局長呼籲市民投票　選出代表自己的聲音進入議會幹實事
16:26 2021/12/12
【立法會選舉】多名司局長呼籲市民投票　選出代表自己的聲音進入議會幹實事
袁武 政治 選舉 選舉事務處 立法會選舉

最高瀏覽

【因為是朋友呀】爆老父謝賢生活無法自理　謝霆鋒顯感觸：他每天說等死
14:00 2021/12/12
【因為是朋友呀】爆老父謝賢生活無法自理　謝霆鋒顯感觸：他每天說等死
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
18:15 2021/12/12
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
【變態男友】女兒碌手機驚見媽媽遭性侵影片　揭男友借醉行兇：點做得出？
18:00 2021/12/12
【變態男友】女兒碌手機驚見媽媽遭性侵影片　揭男友借醉行兇：點做得出？