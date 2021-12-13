【立法會選舉】選委界候選人向工商金融界拉票　討論如何支援受疫情影響行業等議題

▲ 選委界候選人與工商金融界交流。（中總供圖）

51位立法會選委界候選人繼續出席不同界別交流會拉票，今日輪到工商金融界。候選人除了自我介紹外，亦須就業界關心的課題，包括如何支援受疫情影響的行業、促進香港工業及創科發展、支援企業擴展市場等各抒己見。

香港中華總商會今聯同香港中國企業協會、香港中華廠商聯合會、香港總商會、香港工業總會、香港地產建設商會、香港中華出入口商會，以及選委會工商、金融第一界別共18個界別分組舉辦交流會，出席者包括有份投票的各界別選委。51位候選人悉數出席，分成6組，候選人除了要簡介參選政綱，並就業界關心的議題分享意見。

▲ 中總會長袁武。（中總供圖）

中總會長袁武致辭時強調，工商界一直努力參與和推動香港發展，期望新一屆立法會議員能更好了解香港工商發展情況，在議會內反映工商界聲音，為香港構建更優質營商環境。

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責任編輯：林曉君