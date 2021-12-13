【入屋爆竊】上水村屋爆竊匪落網　涉2案共20萬

▲ 上水村屋爆竊匪落網，涉2案共20萬。（曾秋文攝）

警方拘捕2名非法入境者，涉嫌與區內多宗入屋爆竊案有關。昨日（12日）有沙頭角立和村村民發現2名形跡可疑男子在村內徘徊，其後登上一輛小巴離開，村民暗中報警。新界北衝鋒隊其後在粉嶺聯和墟截獲該輛小巴，並發現該2名男子，在他們身上搜出爆竊工具及大量懷疑爆竊失物，包括紙幣、金飾、鑽石戒指及手錶等。

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大埔重案組第三隊主管孫俊傑督察表示，2名被捕男子沒有身份證，相信是非法入境者，經調查後懷疑2人與粉錦公路蕉徑村及馬屎埔村2宗入屋爆竊案有關，2案共損失約值20萬元財物。警方晚上押回2名蛇匪到蕉徑村搜証，而機動部隊隊員亦進入村內進行問卷調查。警方呼籲市民，年近歲晚應加強屋內保安，不應把大量現金或財物留在家中，另外若有市民辨認到案中失物，請與大埔重案組第三隊聯絡。

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記者：曾秋文