【科大開荒牛】31年前逆流回港「開荒」　數學教授再為廣科大培育金融科技人才

▲ 科大理學院數學系教授郭宇權，為廣州分校培育金融科技及金融數學人才。（湯致遠攝）

香港科技大學今年校齡30歲，創校教職員之一、理學院數學系教授郭宇權，香港土生土長的他在90年代移民潮時「逆流」地從美國回港「開荒」，至今服務科大31年。他當年與全校僅10多名學術教職員一起籌備開校，其後將金融數學引進科大數學系；今天，他為明年9月開校的香港科技大學（廣州）再做開荒牛，培育金融科技（FinTech）及金融數學人才。

助廣州分校 培育金融人才

郭宇權早於1990年7月1日以講師身份入職科大，是科大數學系最早到任的教職員。他於1990年在美國任教期間，見到香港籌建科大的消息，即向當時的候任創校校長吳家瑋自薦，盼協助建立這一所美式研究型大學，在華人地區建立一番新氣象。他憶述加入科大初期，全校只有10多名學術人員，「我好欣賞吳家瑋校長，就算我當時只是講師，我有時傳電郵給予意見，他都會回覆，仲回得幾仔細，好感謝佢嘅投入。」

郭宇權本科讀工程出身，其後到美國攻讀應用數學碩士及博士，任職科大期間，發現物理學現象布朗運動，可跟金融中的價格波幅概念相通，流體力學的對流與金融的期望報酬率亦相通，便想到把兩者結合，將金融數學引進科大數學系。即使近年港人再掀移民潮，他基於個人理由無意考慮移居海外，並希望將科大建校理念和方向，帶到明年開校的廣科大。

科大今日將舉行長期服務獎頒獎典禮，2020及2021年度共有209人獲獎，其中149人獲30年期獎、60人獲20年期獎，郭宇權是上年度30年期獎得主之一。另外，早於10多年前提出為部分課室加裝拍攝儀器、改善教學的媒體科技及出版中心主任吳宏權，以及由長居大學校園的校園管理處房屋組經理李炳權，均是1991年加入科大，均在本年度獲得30年期獎。

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記者：馮琪雅