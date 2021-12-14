【立法會選舉】張華峰嘆青年難負擔優質藍籌股　改變能助儲錢上樓

▲ 張華峰自言為業界付出了99%，更指未來還很多法例值得改變。。（梁偉榮攝）

爭取第二次連任的經民聯立法會金融服務界張華峰指，樓價過高已成社會問題，「年輕人儲一輩子錢，也未必能賺到首期」，幫助他們投資港股，或能助儲錢上樓。

張華峰接受本報專訪時指，購買美股成為年輕人之間的熱潮，主要受惠於互聯網的便捷、沒有印花稅，最重要是可以只買一、兩股，「年輕人月薪只有萬多元，扣減交通等日常開支，每月只餘下2,000至3,000元，即使看好港交所（00388）等優質藍籌股，也不夠錢買一手，但投資港股可當儲蓄，能幫助他們上車，為甚麼不能改變？」

在2012年起擔任議員的張華峰，自言為業界付出了99%，連自己公司也甚少打理，他細數在任內，曾推動包括爭取防疫抗疫基金，支援中小型證券商及經紀、互聯互通、游說引入特殊收購目標公司（SPAC）上市制度等，更直言︰「未來還很多法例值得改變！」

他認為，港交所停牌除牌機制要改變，「今年創業板上市企業寥寥可數，市場非常失望，也違反讓中小企來港上市集資的初心，現時國際情況不穩、疫情嚴重，不應因一時不達上市標準，就停牌除牌。」

至於《證券及期貨條例》的監管條例，可改為按上市公司規模、投資者分層分類，「很多不是跨國大行的經紀，業務主要是本地產品，但卻受到國際標準的監管，壓力沉重，營運成本也增加。」今年大力反對增加股票印花稅的他稱，加稅已產生負面效果，成交量減至1,000多億元，如成功連任，會馬上要求降低稅率。

對於粵港澳大灣區，他認為前景很好，希望中資及香港證券商未來多配合、多分工，能共享經濟發展成果，「香港經紀磨練幾十年，面對多次金融危機，最大優勢是服務內地股民的金融投資，中資則熟悉國內政策。」

張華峰今次選戰，面對年輕近卅載的大唐資本控股行政總裁李惟宏。他認為，香港社會漸回復穩定，但西方仍有機會，隨時衝擊香港的金融市場、聯繫滙率，「業界應找有經驗、有業績的人作代表。」該界別另一名候選人是李惟宏。

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記者：陳宛彤