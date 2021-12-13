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【新冠疫苗】政府認可墨西哥等發出的接種紀錄　周三起當地打齊針港人可返港

社會 22:50 2021/12/13

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政府認可墨西哥等發出的接種紀錄，周三起當地打齊針港人可返港。（資料圖片）

政府今日（13日）公布，將認可老撾、墨西哥、蒙古、阿曼和卡塔爾發出的疫苗接種紀錄作為曾於A組指明地區逗留的香港居民用作登機來港的認可疫苗紀錄。相關安排將由12月15日（星期三）凌晨零時起實施。

政府早前宣布接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。歐盟最近宣布在該機制下，認可由薩爾瓦多發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，因此政府亦將由12月15日凌晨零時起接受薩爾瓦多發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄。

雖然該些地區目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該地區相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

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責任編輯：李榮忠

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