【新冠疫苗】港大將分離出的Omicron病毒株送往科興及國藥　開發針對Omicron疫苗

▲ 港大將分離出的Omicron病毒株送往科興及國藥，開發針對Omicron疫苗。（資料圖片）

香港大學微生物學系講座教授袁國勇領導的研究團隊深夜（13日）宣布, 已將分離出的SARS-CoV-2 Omicron病毒株，分別送往中國疾病預防控制中心以及兩間疫苗生產商，科興生物與國藥集團 ，作研究和開發針對 Omicron 的疫苗之用。

另外，研究團隊正與中國萬泰生物藥業合作開發用於COVID-19的噴鼻式疫苗。該疫苗在香港的二期臨床試驗以及在南非和菲律賓的三期試驗將於短期內展開。

Omicron被世界衛生組織（WHO）列為「值得關切的變種」，正迅速在全球蔓延。 香港大學表示，微生物學系研究團隊在成功從臨床樣本中分離出SARS-CoV-2 Omicron 變種病毒株後，現正與有關政府和疫苗製造商合作，以便盡快開發和生產針對該變種病毒的疫苗。

團隊13日深夜宣布, 已將分離出的病毒株分別送往中國疾病預防控制中心以及兩間疫苗生產商 - 科興生物與國藥集團 ， 作研究和開發針對 Omicron 的疫苗之用。

中國疾控中心，科興生物與國藥集團分別在12月9日以及12月10日收到由港大分離的SARS-CoV-2 Omicron 變種病毒株，並展開病毒的培養和疫苗的研發。

團隊表示樂意向其他研究 Omicron 疫苗或治療方法的科研團隊分享其研究成果，現時正與其他地方的科研組織, 商討將病毒株送往當地的具體安排, 期望科學家可以無分國界地善用這項資訊, 以便盡快展開相應的科研工作。

香港大學的研究團隊應是亞洲第一個將病毒株分離的團隊。港大的微生物學家團隊在 11 月 29 日成功將病毒株分離，距離香港於11月25日首次出現Omicron變種新冠病毒輸入個案僅四天，距離世衛在11月24日從南非收到變種病毒的報告也只有五天。



病毒的分離和培養都是在港大生物安全三級實驗室（P3實驗室）嚴格按照操作規範進行。香港大學擁有目前香港唯一的P3實驗室。

世衞組織於11月26日將新的變種B.1.1.529列為「值得關切的變種」並命名為Omicron。之後全球陸續出現Omicron變種病毒個案，至12月9日，Omicron已傳播至57個國家和地區。世界各地政府均實施更嚴格的旅遊限制，並加強監控，努力減低Omicron的傳播速度，並希望能盡快發展出有效的新疫苗。

港大微生物學系講座教授袁國勇教授兼研究團隊負責人表示，這些合作計劃旨在加快研發出新一代能對付 Omicron 的滅活疫苗。分離出來的變種病毒株除了可製疫苗之外, 還能用作研究傳播、免疫規避能力, 在動物模型中的致病性等，也可用於測試目前疫苗和治療方法的有效程度。 袁教授說：

我們盡快分離病毒，以便能及早對變種病毒進行緊急的進一步研究。我們在與時間競賽, 希望減少它對世界的損害。我們樂意與各方合作, 並與研究病毒的機構和專家分享有關的變種病毒。

研究團隊成員、港大微生物學系系主任杜啟泓醫生表示：

在袁教授和他的團隊取得重大突破後，我們意到我們有責任盡快將病毒株和全球的科學家分享，作進一步研究，讓最優秀的專家合作，減低Omicron變種病毒為人類和全球社會經濟復蘇帶來的災難性影響。

此外，研究團隊正與中國萬泰生物藥業合作開發用於 COVID-19 的噴鼻式疫苗。該疫苗在香港的二期臨床試驗以及在南非和菲律賓的三期試驗將於短期內展開。 研究團隊的其他專家包括微生物學系陳鴻霖教授。

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記者：李榮忠