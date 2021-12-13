陳凱詠跟馮允謙交換技能　Jace唱《CIAO》眼泛淚光難捨完場

▲ Jace展熱舞。

Jace陳凱詠一連兩晚在九展Star Hall舉行首個個人售票演唱會《UNBORDERED 演唱會》，尾場Jace身穿火紅色皮褸Rocker形象登場，獻唱《天生二品》揭開序幕，全場站立歡呼尖叫聲不絕，毋須熱身已進入狀態。

Jace接連唱出Avril Lavigne的《Sk8ter Boi》及Olivia Rodrigo的《good 4 u》。Jace興奮說：「大家好！反應好過噚晚喎！你哋有幾大聲我就有幾落力！」

▲ Jace接連唱出Avril Lavigne的《Sk8ter Boi》及Olivia Rodrigo的《good 4 u》。

然後邀請Serrini出場合唱《相對濕度》。她們一人一句放笑彈：「好難請到你做嘉賓呀！」「我兩日都嚟咗喎，係咪好畀面先！你轉頭換衫記得啪實啲鈕呀！」延續剛才舞曲歡樂的氣氛，Serrini以充滿感染力的聲線為大家送上《～旋轉 with me*》。

Jace再次出場，送上武術花劍揉合舞蹈的表演，剛柔並重將大家帶到《虛擬人與我》及《Cold》的情緒中，台下浸沒在一片手機燈海之中。

▲ 大騷身材。

Mike曾比特出場與Jace合唱《想正常》及《自以為》，Mike因經常稱呼Jace「師姐」而要跳返part舞贖罪，輕快節奏令台上台下載歌載舞，然後Mike再送上《我不如》。Jace緊接唱出《沒有無緣無故的恨》，再與大家分享自己能夠成為歌手要多謝爸爸媽媽。

她說：「雖然我染晒金毛但其實我好傳統，因佢哋支持我先可以自由不羈天生二品。其實我媽咪都好鍾意唱歌，細個已經會賣口乖話『我係遺傳自我媽咪先唱歌咁好聽』！」然後唱出媽咪飲歌《Hopelessly Devoted to you》兼送飛吻。

▲ Jay Fung任嘉賓。

尾場壓軸嘉賓Jay Fung馮允謙出場與Jace合唱《How Many Times》及《隔離》，Jay Fung透露有一天腦海突然響起Jace的聲音，所以靈感到為她寫歌，而Jace則教他跳舞交換，Jay Fung唱出《思念即地獄》。

演唱會尾聲，Jace眼泛淚光唱出《Ciao》。Jace感性說：「呢兩晚嘅時間真係過得好快」然後唱出《I Wish》，encore環節唱出《想突然》及《隔離》為演唱會劃上圓滿句號。騷後訪問Jace表示真的感激家人一直支持，這段時間要很用腦力，所以食量增加，不過吃得清淡所以一樣能保持狀態。

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