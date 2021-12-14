【金球獎】Netflix《魷魚遊戲》入圍提名三大獎項　李政宰角逐金球視帝

▲ 《魷魚遊戲》角逐金球獎三大獎項。

第79屆金球獎（Golden Globe Awards）今日香港時間晚上公布各大入圍名單，全球大熱的Netflix韓劇《魷魚遊戲》除入圍劇情組最佳電視劇，李政及「001號吳一男」吳永洙分別角逐金球視帝及男配角一獎。

《魷魚遊戲》在今屆金球獎共獲3項提名，包括最佳劇情組最佳電視劇、劇情組最佳男主角與最佳男配角3項，是首度有韓國的戲集和本土電視演員打進入圍名單，寫下光輝紀錄。

▲ 李政宰吳光洙入圍男主角和男配角。

至於在電影組別，「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）演出女導演珍甘比茵新作《犬山記》（The Power of Dog），橫掃7項提名，包括最佳男主角（劇情組）、最佳電影、最佳導演、最佳劇本等。

▲ 班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）《犬山記》。

至於天后Lady Gaga主演的《GUCCI名門望族》（House of GUCCI )獲提名劇情組最佳女主角，跟姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）演戴妃的《史賓莎》（Spencer）同爭金球影后。

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79屆金球獎部分提名：

劇情組最佳電影

《王者世家》（King Richard）

《犬山記》（The Power of the Dog ）

《沙丘瀚戰》（Dune）

《貝爾法斯特》（Belfast）

《CODA》

歌舞／喜劇組最佳電影

《西城故事》（West Side Story ）

《千萬別抬頭》（Don't Look Up ）

《夢想期限tick,tick... BOOM！》（tick,tick...BOOM！）

《甘草薄餅》（Licorice Pizza）

《情聖西哈諾》

劇情組最佳男主角

丹素華盛頓（《馬克白》）

韋史密夫（《王者世家》）

班尼狄甘巴貝治（《犬山記》）

哈維亞巴頓（《Being the Ricardos》）

Mahershala Ali (《Swan Song》)

劇情組最佳女主角

姬絲汀史釗活（《史賓沙》）

妮歌潔曼（《Being the Ricardos》）

Lady GaGa（《GUCCI名門望族》）

Olivia Colman (《失去的女兒》)

謝茜嘉積絲婷（《Eyes of Tammy Faye》

▲ 《GUCCI名門望族》

歌舞／喜劇組最佳男主角

Anthony Ramos （《狂舞紐約》）

安德魯加菲（《夢想期限tick,tick...BOOM！》）

里奧勒度狄卡比奧（《千萬別抬頭》）

Peter Dinklage（《情聖西哈諾》）

Cooper Hoffman (《甘草薄餅》)

歌舞／喜劇組最佳女主角

Rachel Zegler（《西城故事》）

愛瑪史東（《黑白魔后》）

珍妮花羅倫絲（《千萬別抬頭》）

瑪莉安歌迪雅（《安妮特》）

Alana Haim(《甘草薄餅》