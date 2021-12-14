【金球獎】Netflix《魷魚遊戲》入圍提名三大獎項 李政宰角逐金球視帝
第79屆金球獎（Golden Globe Awards）今日香港時間晚上公布各大入圍名單，全球大熱的Netflix韓劇《魷魚遊戲》除入圍劇情組最佳電視劇，李政及「001號吳一男」吳永洙分別角逐金球視帝及男配角一獎。
《魷魚遊戲》在今屆金球獎共獲3項提名，包括最佳劇情組最佳電視劇、劇情組最佳男主角與最佳男配角3項，是首度有韓國的戲集和本土電視演員打進入圍名單，寫下光輝紀錄。
至於在電影組別，「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）演出女導演珍甘比茵新作《犬山記》（The Power of Dog），橫掃7項提名，包括最佳男主角（劇情組）、最佳電影、最佳導演、最佳劇本等。
至於天后Lady Gaga主演的《GUCCI名門望族》（House of GUCCI )獲提名劇情組最佳女主角，跟姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）演戴妃的《史賓莎》（Spencer）同爭金球影后。
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79屆金球獎部分提名：
劇情組最佳電影
《王者世家》（King Richard）
《犬山記》（The Power of the Dog ）
《沙丘瀚戰》（Dune）
《貝爾法斯特》（Belfast）
《CODA》
歌舞／喜劇組最佳電影
《西城故事》（West Side Story ）
《千萬別抬頭》（Don't Look Up ）
《夢想期限tick,tick... BOOM！》（tick,tick...BOOM！）
《甘草薄餅》（Licorice Pizza）
《情聖西哈諾》
劇情組最佳男主角
丹素華盛頓（《馬克白》）
韋史密夫（《王者世家》）
班尼狄甘巴貝治（《犬山記》）
哈維亞巴頓（《Being the Ricardos》）
Mahershala Ali (《Swan Song》)
劇情組最佳女主角
姬絲汀史釗活（《史賓沙》）
妮歌潔曼（《Being the Ricardos》）
Lady GaGa（《GUCCI名門望族》）
Olivia Colman (《失去的女兒》)
謝茜嘉積絲婷（《Eyes of Tammy Faye》
歌舞／喜劇組最佳男主角
Anthony Ramos （《狂舞紐約》）
安德魯加菲（《夢想期限tick,tick...BOOM！》）
里奧勒度狄卡比奧（《千萬別抬頭》）
Peter Dinklage（《情聖西哈諾》）
Cooper Hoffman (《甘草薄餅》)
歌舞／喜劇組最佳女主角
Rachel Zegler（《西城故事》）
愛瑪史東（《黑白魔后》）
珍妮花羅倫絲（《千萬別抬頭》）
瑪莉安歌迪雅（《安妮特》）
Alana Haim(《甘草薄餅》
撰文 : TOPick柴犬出動