【強制檢測】16個指明地方納強檢　涉多間食肆及3間學校

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政府昨晚（13日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處16個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案以及一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有8個指明地方被納入強制檢測公告。因應早前一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處5個指明地方的人士需要再次進行檢測。



另外，由於3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，相關學校被納入強制檢測公告，已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在12月8日至12月13日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於2021年12月15日或之前接受檢測。受檢人士若在年12月11日至12 月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界青衣青衣路1號永倫 800酒店

2. 任何在12月12日下午1時至下午2時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於12月15日或之前接受檢測。受檢人士若在12月11日至12月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的 規定。

新界荃灣青山公路163-174號昌耀大廈1樓大家樂

3. 任何在12月8日中午12時至下午2時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月15日或之前接受檢測。受檢人 士若在12月11日至12月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制 檢測公告的規定。

新界荃灣麗城花 園二期麗城薈地下8A 號鋪霍建中-康健醫務中心

4. 任何在12月12日中午12時至下午1時期間曾身處以下人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於12月15日或之前接受檢測。受檢人士若在12月 11日至12月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界荃灣荃灣街 市街67-95號荃灣千色匯 II 的

B. 非本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在12月9日至12月10日期間曾身處香以下超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月15日或之前接受檢測。受檢人士若在12月11 日至12月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍紅磡都會道7號都會 海逸酒店

2. 任何在12月10日下午1時至下午2時期間曾身處以下的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月15日或 之前接受檢測。受檢人士若在12月11日至12月13日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

金鐘金鐘道88號 太古廣場4樓403號鋪太古廣場滙豐日夜理財中心及卓越理財中心

3. 任何在12月10日下午1時至下午2時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月15日或之前接受檢測。受檢人士若在12月11日至12月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

金鐘金鐘道95號 統一中心3樓運輸署香港牌照事務處

4. 任何在12月10日中午12時至下午1時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客），須於12月15日或之前接受檢測。受檢人士若在12月11日至12月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

九龍紅磡都會道 6號置富都會7樓704-706號鋪敏華冰廳

C. 屬再次檢測的指明地方

1. 任何在12月4日下午6時至下午11時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月15日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年 12月11日至12月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

九龍尖沙咀加拿 分道46號地下7-8號鋪永年士多

2. 任何在12月4日下午1時至下午6時期間曾身處香港九龍旺角豉油街50 號富達大廈地下5號鋪新澳餐室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月15日或之前接受檢測。受檢人士若在12月11日至12月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

九龍旺角豉油街50 號富達大廈地下5號鋪新澳餐室

3. 任何在12月3日上午10時至下午3時期間曾身處香港灣仔告士打道7號 入境事務大樓7樓入境事務處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客），須於12月15日或之前接受檢測。受檢人士若在12 月11日至12月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

灣仔告士打道7號 入境事務大樓7樓入境事務處

4. 任何在12月2日下午6時至下午11時期間曾身處香港九龍尖沙咀加拿 分道18號恒生尖沙咀大廈地下5號鋪紅茶的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於12月15日或之前接受檢測。受檢人士若在12月11日至12月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

九龍尖沙咀加拿 分道18號恒生尖沙咀大廈地下5號鋪紅茶

5. 任何在12月2日中午12時至下午5時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月15日或之前接受檢測。受檢人士若在12月11日至12月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

九龍尖沙咀彌敦 道100號 The ONE L12東海薈‧拉斐特

D. 其他 （已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

1. 任何在11 月 30 日至 12 月 13 日期間曾身處任何下列指明地方超過 兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須 於12 月 15 日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心 派發的樣本瓶進行檢測，則須於12 月 17 日或之前交回已採樣本的 檢測樣本收集瓶。受檢人士若在12 月 11 日至 12 月 13 日期間已進 行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1)將軍澳康城路 1號日出康城領都 L1幼稚園座柏禮頓國際幼兒 園╱柏禮頓幼稚園

(2)粉嶺華明路 21號華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園

(3)將軍澳至善街 9 號嘉悅地下 7 號鋪部份及 1 樓部份英藝幼稚 園（將軍澳）

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責任編輯：余思嵐