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【兩地通關】林鄭月娥：政府官員深圳開會　商討落實通關細節

社會 09:53 2021/12/14

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

香港健康碼上周五（10日）正式推出，行政長官林鄭月娥今早（14日）前見記者，上周已提到在就兩地通關進行籌備，包括推出港康碼，截至今早9時，已逾44萬人已登記，逾15萬人已啟動。

她提到政務司司長李家超今日已率領多名高官到深圳與廣東省相關部門開會，商討落實通關安排的細節，會議將有利保安局評估陸路口岸的程序。至於配額的工作，除了可以優先的商務往來外，當局正爭取其他市民都可以有機會有配額進入內地，惟有關工作需要廣大市民的支持，「如果要做一個好詳細個別的計分是不可能的」，呼籲讓有需要的人先進入內地。

另外，港府早前擴大安心出行的使用，她形容有關使用十分順利，希望下一階段可將安心出行再普及化；另關注有部分長者沒有流動電話的問題，已與其他流動通訊公司聯絡。

最新影片：【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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