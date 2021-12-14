【新冠疫苗】林鄭月娥：目標1月初擴大接種第3劑復必泰　預防Omicron流入社區

▲ 林鄭月娥期望1月初可接種第3劑復必泰。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今早（14日）出席行會前見記者，指Omicron變種病毒可能會肆虐全球，全球疫情反彈，單日錄70萬宗確診，當中歐洲情況最嚴重，單日錄得40萬宗確診個案，是疫情以來的最高水平。

林鄭月娥擔心Omicron變種病毒傳播率快，現時港府已成功攔截7宗Omicron輸入個案，雖無跡象有Omicron個案流入社區，但林鄭月娥指疫苗仍是最有效預防手段，呼籲未接種第一、第二劑疫苗人士盡快接種。

林鄭月娥又指出，雖香港整體接種率已達7成，但現時80歲以上長者接種率只有2成，情況令人擔憂。她表示，政府會繼續多管齊下，開展第3劑疫苗接種計劃，現時第3劑接種數量已達26萬。林鄭月娥期望可於1月初擴大復必泰第3劑接種計劃，不限於高風險群組，讓已接種2劑復必泰疫苗的人士可打第3劑。，詳細情況會盡快召開專家會議，以增加社會防禦能力。

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記者：黃穎津