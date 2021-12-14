【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢

▲ 疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒，曾訪荃灣多處須強檢（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今（14日）公布，新增5宗個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染，其中一名外傭確認帶有N501Y變異病毒，中心指初步化驗結果顯示個案帶有Alpha變異病毒株機會較大，根據個案已有的流行病學資料和化驗結果，中心認為該個案與復陽個案吻合。

該名復陽病人為一名34歲女傭（第12497宗），她乘搭航班5J272於11月17日從菲律賓抵港，抵港時在機場抽取樣本檢測結果呈陰性，其後到竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫的6次檢測，結果亦呈陰性；她於12月8日完成強制檢疫後居於青衣永倫800酒店。

她12月12日根據強制檢測要求，在社區檢測中心進行檢測，結果呈陽性，但病毒量低（Ct值大於30），並確認帶有N501Y變異病毒，中心指初步化驗結果顯示個案帶有Alpha變異病毒株機會較大，中心公共衞生化驗服務處會繼續進行全基因組測序分析，以排除帶有Omicron變異病毒株。她7月29日於菲律賓接種一劑强生。

據昨日強制檢測公告詳情，該名外傭曾到荃灣多處地方，包括12月12日曾到荃灣昌耀大廈1樓大家樂、12月8日中午12時至下午2時曾到荃灣麗城薈霍建中-康健醫務中心，12月12日中午12時至下午1時期曾到荃灣千色匯。

其他輸入個案詳情如下：

第12498宗：21歲女，12月11日發病，12月12日從美國經航班CX8 45抵港，抵港時在機場檢測呈陽性，5月12日及6月2日在美國接種兩劑復必泰，驗出N501Y變種病毒株

第12499宗：46歲男，無病徵，12月12日從意大利經航班CP 156抵港，6月13日及7月18日在意大利接種兩劑必泰，驗出L542R變種病毒株

第12500宗：46歲女，無病徵，12月12日從巴基斯坦經土耳 其乘搭航班TK083抵港，抵港時在機場檢測呈陽性，6月5日及6月26日在香港接種兩劑復必泰，驗出L542R變種病毒株

第12501宗：55歲男機組人員，無病徵，12月12日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，抵港時在機場檢測呈陽性，6月5日及6月26日在香港接種兩劑復必泰，驗出L542R變種病毒株

政府昨晚（13日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處16個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。（詳情即看【下一頁】）。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇領導的研究團隊深夜（13日）宣布, 已將分離出的SARS-CoV-2 Omicron病毒株，分別送往中國疾病預防控制中心以及兩間疫苗生產商，科興生物與國藥集團 ，作研究和開發針對 Omicron 的疫苗之用（詳情即看【下一頁】）。

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責任編輯：鄧凱文