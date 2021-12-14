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【南京大屠殺】小學播影片引學生不安　林鄭月娥：教育局沒有要求學校播《南京大屠殺》影片

社會 10:12 2021/12/14

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行政長官林鄭月娥回應小學播放《南京大屠殺》的紀錄片。

早前有小學德育課播放南京大屠殺涉及日軍殺戮平民的紀錄片，引起部分小一生恐慌嚎哭及家長投訴。行政長官林鄭月娥在行會前見記者，指希望社會大眾明白，認識歷史是十分重要，特別在香港的情況，如果不認識歷史，就不明白一國兩制的重要性。

她說，老師在課堂如何引導的主自權會交予學校決定，教育局只會提供教材，讓學校及老師決定，希望學校及老師經過今次後，可以總結經驗，明白未來對於年紀輕的學生，應該如何選擇教材，以達至學習歷史的目的，又不要引起學生焦慮，「大前題下必須要認識歷史」。

至於被問到學校在播放《南京大屠殺》的紀錄片時，教育局有否提供任何指引，林鄭回應時指，教育局沒有指令學校播《南京大屠殺》影片。

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記者：郭詩詩

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