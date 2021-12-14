【無妄之災】遭陌生男「點錯相」勒頸狂咬7分鐘　男子被咬10幾啖流血內褲撕破

▲ 男子遭陌生男「點錯相」勒頸狂咬7分鐘。

內地杭州發生人咬人事件。一名男子突然被另一名陌生男子闖進私家車內咬了十幾口，過程持續約6、7分鐘，連內褲都被撕破。經警方調查，咬人男子原來「點錯相」，將受害者誤認做前女友的新男友，釀成意外。目前咬人男子被處以行政拘留13日處罰。

綜合內地媒體報道，受害人黃先生於晚上11時40分左右，身穿睡衣開車出門幫車加油，以準備次日回家訂婚使用。行駛時，一男一女牽著兩隻寵物狗從路邊慢慢行走至道路中間，終擋住黃先生的去路。無法繼續前行的黃先生，只能減速行駛並詢問：「怎麼了？」，但男女並未回應。

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突然，陌生男子衝到黃先生車子側邊，伸手用力拉拽車門。但因車門上鎖，男子竟直接翻身從車窗跳入車內。一進車內，男子就用手勒住黃先生，並用力撕咬他的頸、耳朵、後頸、臉、鼻子等部位。

他根本不理我，就是咬。要不是我瞭解一些防身知識，把喉結儘量往後縮，恐怕當時就沒命了。

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整個過程持續約6、7分鐘，黃先生無奈只能向與咬人男子同行的女子求助。最終女子協助打開車門，黃先生才得以從車內逃出。隨後黃先生馬上報警，但陌生男子欲搶奪手機，並試圖將手機扔進河裏。

他準備扔我的手機，我就從後面抱住了他，然後他用力抓我的下體，把我的內褲都撕破了。

從相片可見，受害人黃先生衣服染血，臉、頸、耳、手臂都受傷流血，而手臂更留下一個極深的咬痕，2個月後也未散。

▲ 手臂更留下一個極深的咬痕，2個月後也未散。

據警方調查，該一男一女本為情侶，近日吵架分手。女方當日給咬人男子送一些東西，離開時女方打了一通電話，男子就以為受害人黃先生是女方的現任男友來接她。

經鑒定，黃先生的傷為輕微傷。警方認定，男子葉某屬主動投案，並如實陳述自己的違法行為，終決定給予葉某行政拘留13日的處罰。

不過受害人黃先生就損失慘重，被咬傷後休養了半個月，另外由於臉上的傷太明顯，原定10月舉行的訂婚儀式要取消，需賠償酒店約10萬元費用，治療疤痕亦大概需要5萬元。

責任編輯：羅嘉欣