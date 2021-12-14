  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (週二) 11:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Jer與女友IG互相取消追蹤　兩人疑一刀兩斷結束5年情

娛樂 11:18 2021/12/14

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

MIRROR成員柳應廷（Jer）的感情狀況備受關注，皆因Jer的圈外女友Kelly被發現於Instagram刪掉與Jer的合照兼且取消追蹤Jer。Jer近日出席活動就承認二人有拗撬，也只是普通情侶冷戰。

不過，Jer在昨日（12月13日）的Instagram追蹤名單中已不見Kelly的帳號，似乎二人的5年情「凍過水」。

最新影片推介：林希靈專訪

互相取消追蹤

Jer與女友於IG未有互相追蹤，又有網民指有機會是Kelly封鎖了Jer的Instagram，因此令本來在追蹤Kelly帳號的他「被取消追蹤」。

而Kelly也被發現已經取消追蹤Jer的歌迷會jer.lyfish，似是完全不想再看到與Jer有關的相片，也不禁令人回想起Kelly曾於今年5月時拿著Jer歌迷會燈牌到時支持MIRROR演唱會。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Jer保留合照

Jer的Instagram帳號內依然有未出道前與Kelly的合照，旅行、慶祝生日的相片也依然存在。

他參與《全民造星》期間感謝Kelly的帖文也未有消失，他當時寫道：「玩左比賽咁耐，其實有一個人好想多謝！佢係背後其實撐左我好耐呢段時間，辛苦你喇 我既首席頭號小粉絲」。

至於Kelly昨日傍晚時於Instagram限時動態上載了一張日落相，似乎暗示二人情已逝。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Jer曾稱努力氹女友

Jer早前出席活動時承認與女友冷戰數天，不涉及第三者，並稱會努力氹回女友。Jer於上星期二（7日）完成MOOV Live音樂會後接受TOPick訪問時說：「我有邀請女朋友到場，但最近因爲忙於籌備演出，尚未處理感情上的事，希望集中於演出後再處理。 」他又稱未有歌曲是特別唱給Kelly聽，只不過是按照音樂會主題而選歌。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

撰文 : TOPick柴犬出動

柳應廷 娛樂人物職業 歌手 Mirror 全民造星 分手 娛樂行業 ViuTV

最高瀏覽

【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
【斷指意外】商場廁所乾手機安全隔板脫落　5歲女童伸手濺血慘遭絞斷食指
10:21 2021/12/13
【斷指意外】商場廁所乾手機安全隔板脫落　5歲女童伸手濺血慘遭絞斷食指
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
18:15 2021/12/12
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費