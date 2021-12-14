【MIRROR成員】Jer與女友IG互相取消追蹤　兩人疑一刀兩斷結束5年情

MIRROR成員柳應廷（Jer）的感情狀況備受關注，皆因Jer的圈外女友Kelly被發現於Instagram刪掉與Jer的合照兼且取消追蹤Jer。Jer近日出席活動就承認二人有拗撬，也只是普通情侶冷戰。

不過，Jer在昨日（12月13日）的Instagram追蹤名單中已不見Kelly的帳號，似乎二人的5年情「凍過水」。

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互相取消追蹤

Jer與女友於IG未有互相追蹤，又有網民指有機會是Kelly封鎖了Jer的Instagram，因此令本來在追蹤Kelly帳號的他「被取消追蹤」。

而Kelly也被發現已經取消追蹤Jer的歌迷會jer.lyfish，似是完全不想再看到與Jer有關的相片，也不禁令人回想起Kelly曾於今年5月時拿著Jer歌迷會燈牌到時支持MIRROR演唱會。

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Jer保留合照

Jer的Instagram帳號內依然有未出道前與Kelly的合照，旅行、慶祝生日的相片也依然存在。

他參與《全民造星》期間感謝Kelly的帖文也未有消失，他當時寫道：「玩左比賽咁耐，其實有一個人好想多謝！佢係背後其實撐左我好耐呢段時間，辛苦你喇 我既首席頭號小粉絲」。

至於Kelly昨日傍晚時於Instagram限時動態上載了一張日落相，似乎暗示二人情已逝。

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Jer曾稱努力氹女友

Jer早前出席活動時承認與女友冷戰數天，不涉及第三者，並稱會努力氹回女友。Jer於上星期二（7日）完成MOOV Live音樂會後接受TOPick訪問時說：「我有邀請女朋友到場，但最近因爲忙於籌備演出，尚未處理感情上的事，希望集中於演出後再處理。 」他又稱未有歌曲是特別唱給Kelly聽，只不過是按照音樂會主題而選歌。

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