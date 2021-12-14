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【立法會選舉】新一屆立法會任期明年1月開始　林鄭月娥將會親自監誓

社會 10:44 2021/12/14

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行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝）

立法會選舉將於周日（19日）舉行，行政長官林鄭月娥今日（14日）出席行會前見記者，指當局早前已寄出300萬份有關立法會地區直選的資料小冊子，詳細介紹選區及候選人資料，各司局長亦向相關功能組別選民發信，提供候選人資料及投票安排。

新一屆立法會任期明年1月1日開始，她表示將會親自為新一屆立法會議員監誓，並會出席1月12日的首次立法會大會，接受議員提問，希望體現良好行政立法關係的新開始。

至於港鐵、專營巴士營辦商及電車公司在選舉日當天，會為市民提供免費乘車優惠（即看：【下一頁】）。林鄭表示，是次選舉是中央完善本港選舉制度後的首場大型選舉，意義重大，各行各業及各社團近日都呼籲選民投票，本港的公共交通機構亦有意願推動選舉以示支持，故推出投票日免費乘搭的安排。

她表示，每間公共運輸機構都有預留款項進行回饋式活動，例如在敬老日為長者提供免費乘搭，有關安排不涉公帑開支，也不會影響日後當局審批運輸機構的加價申請。 

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記者：郭詩詩

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