【現正分手中】宋慧喬新劇片頭名句向設計師致敬　時裝大神語錄成職場智慧寶典

▲ 宋慧喬主演新劇《現正分手中》飾演時裝設計師，每集開場都會引用時裝大師的名句來作該劇的主線。

由宋慧喬（喬妹）和張基龍主演的韓劇《現正分手中》，劇中飾演設計師河英恩的喬妹除了穿戴Chaumet百萬首飾，原來每集開場亦會引用時裝大師的名句來作該劇的主線。首集便以永恆流潮流大神Coco Chanel的名句來點題，還有Karl Lagerfeld和Vivienne Westwood等型人語錄，並配以水彩畫呈現，認真及嚴謹情度跟美劇不相伯仲，觀眾大可從中找到共鳴點，勉勵自己的職場和情場。

第1集＋第7集：Gabrielle Coco Chanel

時尚易逝，風格永存，我代表時尚。

▲ 一代時尚最高女皇，Coco Chanel影響不少女性對潮流的看法。（圖片：品牌提供）

首集是Coco Chanel最有霸氣的名句，完全套用到劇中喬妹的角色，作為設計師對自己品味和堅定信念。然而，筆者最喜歡的是第七集同樣起用Coco Chanel的另一句。姑勿論是對手還是自己，把自己好好打扮，穿得開心笑對每一天的最好開始，也是時下人時時裝備自己的應有態度，自信由自己開始，才可面難題，才會迎刃而解呢！

打扮得像今日遇到最強勁的對手般。

第3集／第4集：Vivienne Westwood

虛偽披著偽善的外衣，而真誠是實實在在的。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

這兩集劇情講到喬妹對職場上同事耍手段時其內心的對白，這番話引用自英國西太后Vivienne Westwood的名言，其後亦以她另一名言帶到回顧10年前在法國與尹秀完（劇內飾演張基龍的哥哥）的緣份，讓她瀟脫一點。

人與人的緣分，愛就會留下，不愛就會離開，因此無須斤斤計較太多。

第5集：Karl Lagerfeld

我從不會記住任何事，從零開始就是我的風格。

來到第5集，除了因為新人事，設計師是永遠堅持「新作風」的人，不拘泥過去，對喬妹的心理成長可謂一語中的。

▲ Paul Smith將英式優默與雅致融會貫通，全因他從來見微知着，是次是穿着的着。

第6集：Paul Smith

觀察生活裡的一點一滴，不夠用心才會毫無發現。

說到西太后，又怎能遺漏另一時尚界好好先生Paul Smith，這句隨了提醒筆者別要問設計師們：「靈感來自哪裡？」因為他們早已從作品告訴你了，厲害的大師更會懂得將自己意念以不同方式推銷，Paul Smith是箇中高手！

記者：黃鑑江

