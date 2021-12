【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過

張智霖(Chilam)和袁詠儀(靚靚)近年事業重心在內地,而且發展不俗。兩夫婦的靚基因亦遺傳給兒子張慕童(魔童),因此小時候魔童已十分靚仔,不過後來漸長大便鮮有公開露樣。

魔童現時已15歲,近期在社交平台轉趨活躍,更首次在微博貼相,罕有晒出抱著愛貓的側臉照,鼻高長睫毛勁十分英俊,因此吸引不少人成粉絲。

一句話引誤會

但昨晚(12月13日),魔童在IG Story玩「你問我答」,網民紛紛留言問他有沒有拍拖、喜歡甚麼顏色、身高多少等,可是其中一條問題問他:「Are You in China now?」魔童以英文簡單回答對方表示:「No not right now」並同時貼出自己早前在香港坐摩天輪居高臨下所拍的維港相片,以示身在香港。

可是此舉卻令部份網民不滿,「上綱上線」解讀魔童是指香港並非中國,網民並在袁詠儀的微博留言,大罵魔童。

靚靚即時發文道歉

袁詠儀亦即時在12月14日凌晨約1時發文「撲火」,向網民澄清立場及道歉。而「#袁詠儀為張慕童用詞不當道歉#」亦即登上微博熱搜三甲位置。

她首先稱:「思來想後,還是想由我來做出一些澄清與交代。關於張慕童在社交平台因為英語用語上,失言造成了誤解,我們及時發現並立刻進行了糾正,亦對他反復強調了正確嚴謹的用詞,不要再犯同樣的錯誤。」

然後,靚靚把責任放在自己與丈夫身上,稱:「但想到這次必會受到批評,我們也已從這次事情意識到問題所在,就是我們疏於規範他不嚴謹的表達,這實在是我倆作為父母之過。」

盼網民包容

最後,靚靚嚴正表示:「今日我想同大家坦誠的是,有些話需要解釋,有些態度從來無需解釋。以往亦有聽到一些四面八方聲音,這次一併做出澄清。我們一家愛國愛港,支持一個中國,這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事,不會做的一定不會做。承蒙厚愛,感謝大家的包容與掛念🙏🏻」

網民普遍對靚靚表示支持,紛紛留言:「其實有時候真的覺得現在有些人真的過於敏感」、「morton媽媽辛苦了」。至於魔童亦已將有關的IG Story刪去。