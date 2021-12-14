【拐帶疑雲】馬鞍山幼稚園外公園疑現拐子佬　女童險被陌生男抱走幸港媽喝止

▲ 馬鞍山疑有拐子佬出沒，一名陌生男子抱起女童試圖跑走。

家長帶子女外出要時刻注意小朋友安全，昨日（13日）馬鞍山疑有拐子佬出沒，有港媽在社交媒體講述驚險一刻。她的兒子與同學在幼稚園外公園遊玩，一名陌生男子抱起她的兒子後放下，再抱起兒子的女同學試圖跑走，幸好她及時喝止對方。

試圖抱兒子再抱走女同學

該名港媽昨日（13日）於facebook群組「馬鞍山之友」提醒家長小心提防，留意小朋友人身安全。她指自己是馬鞍山耀安邨耀榮中英文幼稚園的家長，昨日下午約5時，她帶同兒子於幼稚園對出公園的滑梯玩耍，一名陌生男子抱起她的兒子，幸好有其他家長通知她及時阻止，她認為「那時應該是試探各家長反應」。之後更驚險事件發生︰

放低我仔後，佢抱了一個女童，我仔同學……我跑過去，見到個男人抱住個妹妹行到去公園出口想跑走，好彩我喝住佢。

她稱當時大聲喝止對方，聲音大到「30幾樓都聽到」。幸好及時阻止，否則女童慘被抱走，她擔心女童可能被性侵或遭遇不測。她有感該名男子在耀安邨出現，也有機會在馬鞍山其他地方試圖犯案，因此發帖提醒家長小心。

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家長前後包抄留意安全

港媽回覆網民時補充，公園那條滑梯很高，前後望不到對面，要在滑梯頂才可清楚望到四周。而家長們平時都分工合作看望小朋友︰

有家長在滑梯頂見到即時通知。一般我哋係前後頂大家幫手望，今日前面俾啲伯伯聚賭霸了看小朋友位置。

她沒有報警，但已通知區議員，形容陌生男大約175cm高、中等身型、平頭。有網民回應當日下午4時半，其外傭向她表示，在耀安公園見到一名男子坐在她的女兒隔離。男人「拎住隻Elsa同蜘蛛俠公仔同我個女傾計」，而外傭指他40至45歲，網民猜想他是否事件中的陌生男。

網民︰一定要報警

網民對疑似拐子佬出沒事件感到震驚，並感謝港媽及時阻止悲劇發生，留言「 佢想跑，一定不是誤會」、「下次俾佢捉到一個小朋友就慘啦」。不少網民建議港媽報警，以免區內再有同類事件發生，表示「馬上報警啦」、「報警，耀榮樓每邊都有裝cctv」、「唔好因為好彩唔係自己小朋友就當無事，只會縱容佢有下次」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳