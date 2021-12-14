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【不想努力】練跑被40歲阿姨搭訕請吃早餐　男生婉拒跑走：心情有點複雜

親子 12:04 2021/12/14

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台灣一名男生表示練跑時被40多歲阿姨搭訕。

被阿姨包養並非人人能接受。台灣一名男生日前在公園練跑時，被一名年約40多歲的阿姨搭訕，不但邀請一同吃早餐，更要求他除下太陽眼鏡和口罩一睹長相，嚇得男生立即拒絕並且跑走。網民笑指他「錯過了下半輩子不用努力的機會了。」

該名台灣男網民在討論區「Dcard」，以「跑步被搭訕了」為題發文，指自己計劃參加下年的半馬馬拉松比賽，故最近開始練習跑步。他憶述，日前在家中附近的公園晨跑時，突然有一名年約40多歲的阿姨主動上前跟他說：「年輕人願意來跑步，真健康啊！」

最新影片：

阿姨主動搭訕邀吃早餐

事主微笑點頭回應，然後繼續跑步。怎料阿姨跑到他旁邊跟著自己，事主對此感到奇怪，遂加快腳步向前跑，惟仍然擺脫不到阿姨，「往前跑一點，但她就加快速度跟著我跑，我放慢一點，她就又跟著我放慢。」

後來事主忍不住直接問阿姨是否找自己有事，阿姨欲言又止地說：

你蠻帥的，要不要跟阿姨一起出去吃個早餐啊？

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事主聞言感到十分驚訝，他表示自己盡量保持禮貌地問阿姨，

事主：我戴著墨鏡跟口罩 ，這樣您也看的出來我長怎樣啊？

阿姨：感覺就很帥啊，要不你拿下墨鏡給我看看，我請你。

網民：阿姨看身材

最後事主向阿姨道謝後立即加快跑走，其後在網上發文分享事件，稱自己「心情有點複雜」。帖文一出引起網民熱議，紛紛笑指事主「搞不好錯過了下半輩子不用努力的機會了」、「可能是阿姨根本不看臉，阿姨喜歡body」、「錯失了努力的機會」。

有網民笑言可能阿姨是個「美魔女」，建議事主可重新考慮，「會保養的40歲熟女更有女人味啊」、「年少不知阿姨好」、「你在哪裡練跑？阿姨交給我」。

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責任編輯：王明芳

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