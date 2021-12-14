【灣區物業】夏雨祖屋放售內部全公開　廣州越秀區千尺四房獨立屋曝光　

資深演員夏雨喜愛投資物業，據悉曾於7年內售出3個單位，獲利過千萬，更有傳他現時身家以億元計算。近日有內地地產經紀在社交網站介紹一棟聲稱是「夏雨祖屋」的兩層高四房獨棟物業，雖然窗明几淨，但卻一直無人問津。

隨著社交網絡發展迅速，不少地產經紀都採用網上拍片介紹樓盤作招徠，最近有多個內地地產經紀在社交平台「小紅書」上介紹一個位於越秀區的海珠北路的一間兩層獨棟屋，經紀們均以TVB明星夏雨祖屋作牌頭吸引顧客。

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交通方便

該座獨棟屋距離地鐵站不遠處，由大馬路轉入巷子不足20米便抵達門口，算得上非常方便。

四房三廁約123坪方米大小的單位開價550萬人民幣，從巷子裡打開打門，左手邊是鞋櫃和雪櫃，右邊則是以玻璃圍起來的廚房，設計是為了讓門口邊的窗戶能夠透光進入客廳。

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▲ （小紅書截圖）

採光良好

經過過30坪方米大小的客廳與飯廳，樓梯旁有一個客用廁所和一間房間，在複式單位這個房間多為長者房，免卻長者行樓梯的煩惱。

房間內設有天井，挑高兩層的設計配合天窗，非常光猛。

由於天井的高牆是與隔壁房子共用，高牆採用了玻璃磚做間隔，保留私穩又有良好採光。

沿著樓梯上二樓，中間有一個能放下兩張單人梳化和茶几的小客廳，面對著一個共用廁所。

小客廳右手邊有兩個相對較小的房間，適合用來當兒童房，左手邊則是主人套房，除了擁有套廁之外，還有一個約10坪方米大小的露台，雖然夠闊落，但由於隔壁的房子都比這獨棟屋高，露台只能看著鄰里的牆壁和窗台，完全沒有景觀和私穩可言。

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被四周房子圍繞

再上一層樓是天台，設有小花園和悠閑桌椅，不過和露台的問題一樣，被隔壁的房子圍繞著，感覺較焗束。

但最奇怪的是鄰居窗戶景觀就是天台的範圍，實在是敗筆之處。

有網民提到在小紅書有多個經紀的帳號都有介紹同一單位，而且大部份人都只是留言問到業主是否就是夏雨，卻似乎沒人對單位的買賣有太大興趣，一直在待售的狀態。

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投資有道

現年75歲的夏雨出名喜歡投資物業，試過在7年內買賣3個單位，成功獲得超過千萬的純利。

近年更豪擲2000萬元購入大圍名城兩個單位作投資，有指他的身家逾億。

最為人所知的，是夏雨於2010年以200多萬購入西貢一個700呎連花園的村屋單位，更把房子名命為「雨房」，該單位於2013年發年爆竊案，損失逾10萬元財物。