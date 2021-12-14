【經營困難】新巴城巴疫情下月蝕2500萬　開源靠3招暫無意加價

▲ 譚利民接受TOPick專訪，討論兩巴長遠營運策略。（馮漢柱攝）

新巴/城巴（兩巴）股權易手逾一年，業務未見止蝕，母公司匯達交通行政總裁譚利民稱，疫情令兩巴每月虧蝕逾2,500萬元。他坦言兩巴營運具隱憂，包括疫情打擊、東鐵即將通車過海；也要斥資引入新能源巴士，配合政府減碳目標。

要扭虧為盈，譚利民提出三個開源方向，諸如加價、政府補貼，以至開拓票務以外收入，匯達交通正跟政府溝通，但現階段無意再申請加價。

疫情打擊兩巴業務，譚利民（Adam Leishman）接受專訪時指，儘管投資者已投放約3.3億元，但兩巴營運帳目仍見紅。受疫情影響，近來每個月仍虧蝕約2,500萬元。他續指，兩巴未來營運充滿挑戰，其中疫情重創賺錢能力最高的機場巴士，客量大減。

匯達交通今年中已宣布，去年機場及陸路口岸路客量，較疫情前大跌逾90%。翻查資料，這批路是兩巴主要收入來源，其中2019/20年度僅得這項專營權獲利，如這批路收入再減，兩巴更難轉虧為盈。

譚利民又指，盈利能力第二高的過海巴士線，明年夏季東鐵通車過海，客量或有影響；另外，為配合政府減排政策，未來要花費大筆資金更換車隊，滿途挑戰。他指面對虧蝕和不利因素，兩巴需要提升服務水平，才有助客量上升，但現時財政緊絀，未必夠資金改善硬件。

兩巴現正和政府洽談，盼尋求共識，改善公司財政。譚利民認為，較有行方法有3個，包括檢討票價、政府提供資助，以及開拓票價以外的收入。他解釋指，傳統做法會透過加車費，抵銷投資帶來的額外支出；但若單靠調整票價，票價就會大幅上漲，雖然這是可行選項之一，但兩巴無意現階段申請加價。

至於由政府提供資助，在英國和新加坡有豐富營運巴士企業經驗的譚利民指，在全球很多城市，政府都會投資公共交通，「原因在於帶來的好處大於成本，如可改善空氣質素、提升市民生活水平等，現在也許就是時候（政府提供投資或資助），世上很少巴士公司是純商業運作，這方面香港是獨特的。」

至於票價以外的收入，譚利民表示，「來港上任一年來，我觀察到港鐵車站內的顧客體驗很好，當時我就想，為甚麼巴士站不可提供相等水平的服務？」他表明，如未來能順利引入潔淨能源巴士，則巴士站內的空氣和噪音污染有望減少，屆時就會更善用巴士站空間，令現有資產帶來更大收益。

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記者：陳梓蔚