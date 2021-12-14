【靚太廚房】盲測真空磁應電飯煲　試出真香米飯

放工回家總想吃一碗芳香熱騰騰的米飯填補肚子的空虛。要煮一碗好飯，就要靠一個好的電飯煲，那麼是否愈貴愈好？日本製造煮出來的飯就特別香？其實一個好的電飯煲又豈只如此簡單，還要講求設計及技術，煮出來的飯才夠好味夠出色。不信嗎？今次就來一個盲測，找來四位試食專員，看看大家能否分辨由兩款不同電飯煲煮出來的米飯有甚麼不同，即看測試結果！

▲ 以兩款不同的電飯煲煮飯，看看試食專員能否吃出有甚麼分別。（左：A牌A牌真空壓力磁應電飯煲，右：B牌磁應電飯煲）

試食專員食評報告 A電飯煲大比數取勝

四位試食專員分別各試食了由A牌真空壓力磁應電飯煲和B牌磁應電飯煲所煮出來的白飯，先看看他們的試食感！

▲ 同事一︰「A煮出來的飯，米粒形狀圓潤飽滿，口感亦較有彈性，味道較香甜。」

▲ 同事二︰「我會選A的飯，因為喜歡其煙韌的口感，而B的飯相對較硬和散。」

▲ 同事三︰「A飯最有飯香。但我投票給B飯，因本身喜歡吃硬身的飯。」

▲ 同事四︰「A飯的水分剛剛好，不會太乾或太濕，較好吃和香甜。」

▲ 勝出電飯煲：TOSHIBA 日本製造真空壓力磁應電飯煲。

真空壓力兩步煮靚飯 方便省時

結果顯示由A電飯煲煮出來的米飯獲得一致好評，大比數勝出！那麼到底A電飯煲的真身是甚麼？它就是日本製 TOSHIBA 真空壓力磁應電飯煲 (RC-DS10/18K (1.0/1.8L))。它能贏得眾人的芳心，當然擁有神級的煮飯功能，以先浸後煮的技術，透過煲內的真空泵將鍋內的空氣抽走，令鍋內形成真空狀態，使水分能快速地滲入米粒，讓每粒米都吸飽水「脹卜卜」；之後便啟動壓力烹調功能，煲內設置一粒壓力珠，在烹調時會釋放壓力，令煮熟的米飯粒粒分明，無論軟硬度和濕度都適中，口感更飽滿豐富，即使是雜殼米、糙米等也無需浸泡，也能煮出口感適中的效果，省卻不少工夫。

▲ 5毫米鑽石厚鍋，有多層傳熱塗層，加上波紋釜底，以及60度圓角底部，令傳熱效果更強勁和均勻。

5毫米鑽石厚鍋加快傳熱 飯味更香甜

除了神級的功能外，其質量亦非常講究，當中的5毫米鑽石厚鍋，有多層傳熱塗層，加上波紋釜底，以及60度圓角底部，令傳熱效果更強勁和均勻，從而煮出更香甜美味的米飯。

▲ 不但能煮到美味香飯，煮粥同樣出色，煮出來的粥綿滑香甜，而且米花爆得「靚」，加上不用顧爐火，不怕「滾瀉粥」。

值得一提的是，這款電飯煲不但能烹調出味美的米飯，煮粥同樣出色，煮出來的粥綿滑香甜，而且米花爆得「靚」，加上不用顧爐火，不怕「滾瀉粥」，是靚太們的好幫手。更有兩色可供選擇，分別是寶石紅和高雅金，適合配襯不同風格的家庭。

產品詳情:

TOSHIBA 真空壓力磁應電飯煲

RC-DS10K (1.0L) (建議零售價$4,588): https://bit.ly/31E3eD4

RC-DS18K (1.8L) (建議零售價$4,988): https://bit.ly/3rGiOJ0

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責任編緝：張懿慧