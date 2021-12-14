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【打擊罪行】檢高壓氣槍及煙霧彈發射器等違禁武器　警拘10人

社會 12:13 2021/12/14

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（警方fb直播截圖）

警方今日（14日）表示，搗破一宗涉及無牌管有槍械、無牌管有無線電通訊器、戰略物品案件，拘捕10人。

警方有組織罪案及三合會調查科警司陳昕指，經深入調查後，鎖定一個潛在暴力犯罪團伙，相信他們將槍械及武器儲存在倉庫，海關較早前在機場貨運站截獲在犯罪團伙其中一名成員於海外購入預壓式高壓氣槍。於本月12及13日，在全港搜查了11個住宅、2個貨倉，共拘捕10人，年齡介乎21至46歲，檢獲大量懷疑經過改裝的氣槍，而這些槍口動能高達2000焦耳，亦檢獲11支預壓式高壓氣槍、煙霧彈發射器、軍用防毒面具、濾罐、防彈板等。

高級督察林欣鎏稱，行動中檢獲大量違禁物品，當中有一支改裝成以氣體推動煙霧彈發射器，共190支改動超過兩焦耳氣槍、6部對講機、9個軍用防毒面具、5個濾罐及16塊軍用級別的防彈板、11支預壓式高壓氣槍、6700粒原彈。經調查後，曾經有暴力人士在過去2年示威中，曾使用火藥及其他化學物品，並使用以上改裝氣體推動煙霧彈發射器射向警方及人群，企圖破壞社會安寧。

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記者：余思嵐

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