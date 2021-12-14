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【Omicron變種病毒】專家料Omicron將成主流病毒　倡港府提升英國風險級別

社會 11:35 2021/12/14

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港至今錄得7宗Omicron變種病毒個案。（資料圖片）

Omicron變種病毒威脅全球多個地區，本港至今錄得7宗相關個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，未來兩個星期Omicron的傳播速度將會加快，料Omicron會在短時間內將取代Delta成為世界主流的新冠病毒。

他說，英國過去一周新增大約一百萬宗新冠肺炎個案，大部分患者為青輕人及兒童，當中每100人中有4人對Omicron變種病毒呈陽性。他指出，英國正式確診感染Omicron變種病毒的個案不足5000宗，而且數據顯示感染Omicron後患有重症的個案並不算多，故目前仍難以斷定Omicron的嚴重性，但肯定Omicron變種病毒對疫苗的影響很大。

他又指，隨著外國感染Omicron的個案飆升，加上臨近聖誔節，未來兩個星期Omicron的傳播速度將會加快，預計短時間內Omicron將取代Delta成為世界主流的新冠病毒。

至於內地發現首宗Omicron感染病例，何栢良認為，內地實施嚴格的防疫規定，有效預防病毒輸出，雖然過去內地省市有爆發疫情，惟並無任何個案經「回港易」或「來港易」走入香港，相信內地有限度的本土個案，對香港的影響較小。

本港截至昨晚已有逾26萬人士已接種第三針，何栢良表示，當局應該為疫苗訂下有效期，可以考慮制訂規定，如果市民未能在有效期內，按時間表接種第3針，進入場所將有限制，以推動疫苗接種；另應加強外防輸入，盡快將英國列為需要加強監測的A組指明地區。

最新影片：【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀

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責任編輯：郭詩詩

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