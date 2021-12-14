【死因研訊】8旬翁疑遭錯拔喉後亡　死因庭陪審團正退庭商議

▲ 83歲老翁於2016年到瑪麗醫院接受電腦掃描後跌倒，及後因心肌梗塞被送至深切治療部，其間疑因有男護士拔喉失誤致死者出現空氣栓塞，最終不治。（資料圖片）

83歲老翁於2016年到瑪麗醫院接受電腦掃描後跌倒，及後因心肌梗塞被送至深切治療部，其間疑因有男護士拔喉失誤致死者出現空氣栓塞，最終不治。死因裁判庭就事件展開研訊，死因裁判官今（14日）引導4男1女陪審團時指，陪審團可就死亡結論裁定死於自然、死於不幸或死因存疑。裁判官完成引導後，陪審團正退庭商議。

死者祁枝於2016年5月19日，到瑪麗醫院接受電腦掃描後於病房跌倒，被轉至骨科病房後心跳轉差，1周後因心肌梗塞被送至深切治療部。其間疑因有男護士疏忽，在死者坐着時拔去導管，以致死者出現空氣栓塞，最終於同月30日凌晨1時58分因急性心肌梗塞不治，終年83歲。

死因裁判官何俊堯引導陪審團時指，若陪審團同意法醫及醫生在的證供，死者死因為急性心肌梗塞，可裁決導致死亡的原因為疾病，而非由其他事件發生，如輸血及拔喉。若陪審團認為有其他事件引致急性心肌梗塞，應將受傷的時間、地點及情況紀錄。

死因裁判官續指，若一個人的介入治療不能防止死亡，即使隨後證實當時的醫治不正確，亦屬死於自然。若死者的病況不會危及生命，但接受治療後死亡，則屬死於不幸。裁判官指裁定死於不幸、死於自然的重點不在於治療是否恰當，而是死者當時病況是否危及生命。

死因裁判官續指，若急性心肌梗塞由拔喉引致，則要考慮拔喉時，死者的病況是否已經危及生命。若陪審團未能裁決為死於不幸及死於自然，則可裁決為死因存疑。

綜合早前證供，死者兒子祁志輝指，死者因接受電腦掃描入住瑪麗醫院，在病房內跌倒後進行骨科手術，隨後因心肌梗塞而需送往深切治療部。在情況穩定後因有男護士疏忽，而在拔喉後出現空氣栓塞及心臟停頓，最終於5月30日不治。

為死者作入院護理評估的瑪麗醫院註冊護士鄧楚翹同意，評估表格內有多處漏填，亦未有就死者進行鹽水靜脈注射後更新紀錄，若更新後死者會被當作有跌倒的風險。瑪麗醫院骨科醫生張偉源引述醫療報告指，死者跌倒後進行髖關節更換手術，及後被發現心臟螺旋酵素過高，疑有急性心肌梗塞。

替死者拔喉的瑪麗醫院註冊男護士何諾晞承認，他在死者坐下時拔去其三腔血液透析導管，又指未知要採用特定低的姿勢拔喉，及是否有相關指引。瑪麗醫院部門運作經理余建業指，護士加入深切治療部前會接受簡介課程，教導護士如何為病人拔喉，又指相關指引一直存在。

為死者進行搶救的瑪麗醫院深切治療部醫生魏振威指，他反思後認為死者的心跳停止或有其他可能性，但未有寫到排版內。法醫馬宣立引述解剖報告指，死者死因為急性心肌梗塞及冠狀動脈退化硬化。

心臟科專家證人王國耀指，死者在骨科手術後心臟、血管均有問題，在大量輸血下或導致心肌梗塞。及後男護未有在病人「頭低腳高」時拔喉，令事件去到不可迴轉的地步。

護理科專家證人車錫英指，男護不幸地未能想起要在「頭低腳高」下拔喉，直言沒有人會拿執業牌照冒險。車又指，鄧對死者所作的跌倒風險評估不足，未能提醒同事，但即使做足程序下，亦不能百分百確保死者不會跌倒。車再指，公營醫院病床使用率逾百，護士人手不足，顯示了制度問題。

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記者:梁錦麟