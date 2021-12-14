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【Sex & the City】續篇首播3女角名牌大檢閱　《And Just Like That...》三缺一留遺憾

休閒消費 15:15 2021/12/14

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Carrie（中）穿的裙子來自Carolina Herrera，Miranda（右）穿的是Maje長裙。（圖片justlikethat ig）

1988年《Sex & the City》（色慾都市）於HBO首播，當時沒有人想到這套以性包裝4位主角友誼的電視劇會全球爆紅，及後更衍生兩套電影，而第二套電影完結後事隔10年，續篇《And Just Like That...》於上星期面世，更一口氣連播兩集，雖然播映後外間批評彈多於讚，但作為一套有靚衫可睇的劇集，無論如何都值得留意。

Charlotte（右）穿的上衣來自Carolina Herrera、手持Dior手袋。Carrie（中）穿的是Norma Kamali裙子和Celine高踭鞋。（圖片justlikethat ig）

《Just Like That》於籌備時已經新聞多多，最早出現是Sarah Jessica Parker和飾演Samantha Jones的Kim Cattrall反目，Kim堅決辭演，沒有了Samantha Jones的《And Just Like That...》大打折扣，畢竟《Sex & the City》的「性」就是以Samantha為主軸。

而開拍前和拍攝中途有兩位演員離世，分別是飾演Miranda家中保母Magda的Lynn Cohen，和飾演Carrie同性密友的Stanford（Willie Garson）。

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至於幕後班式亦有變陣，當年其中的一位《SATC》幕後功臣，專門為劇中位女主角張羅造型的造型師Parica Field美其名為另一套劇集《Emily in Paris》工作，而推卻《And Just Like That...》造型師一職，但轉過頭又見Kim Cattrall上載與她一起的照片。

由此可以想像得到，Sarah Jessica Parker身兼演員和監制，能夠完成只有8集的《And Just Like That...》，背後其實殊不容易。

不過，首播兩集後，外間反應彈多讚少，最大的主原因除了沒有Samantha這位要角外，劇中只有草草交待為何這個角色消失。

而最大被彈劾的一點是在劇中將某位要角去世，將原定《SATC》設定的開心幽默真摯歌頌友誼，而變成一套步入老年大談人生離別與子女產生代溝的Golden Girls。

記者：何偉雄

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