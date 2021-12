【Sex & the City】續篇首播3女角名牌大檢閱　《And Just Like That...》三缺一留遺憾

▲ Carrie(中)穿的裙子來自Carolina Herrera,Miranda(右)穿的是Maje長裙。(圖片justlikethat ig)

1988年《Sex & the City》(色慾都市)於HBO首播,當時沒有人想到這套以性包裝4位主角友誼的電視劇會全球爆紅,及後更衍生兩套電影,而第二套電影完結後事隔10年,續篇《And Just Like That...》於上星期面世,更一口氣連播兩集,雖然播映後外間批評彈多於讚,但作為一套有靚衫可睇的劇集,無論如何都值得留意。

▲ Charlotte(右)穿的上衣來自Carolina Herrera、手持Dior手袋。Carrie(中)穿的是Norma Kamali裙子和Celine高踭鞋。(圖片justlikethat ig)

《Just Like That》於籌備時已經新聞多多,最早出現是Sarah Jessica Parker和飾演Samantha Jones的Kim Cattrall反目,Kim堅決辭演,沒有了Samantha Jones的《And Just Like That...》大打折扣,畢竟《Sex & the City》的「性」就是以Samantha為主軸。

而開拍前和拍攝中途有兩位演員離世,分別是飾演Miranda家中保母Magda的Lynn Cohen,和飾演Carrie同性密友的Stanford(Willie Garson)。

至於幕後班式亦有變陣,當年其中的一位《SATC》幕後功臣,專門為劇中位女主角張羅造型的造型師Parica Field美其名為另一套劇集《Emily in Paris》工作,而推卻《And Just Like That...》造型師一職,但轉過頭又見Kim Cattrall上載與她一起的照片。

由此可以想像得到,Sarah Jessica Parker身兼演員和監制,能夠完成只有8集的《And Just Like That...》,背後其實殊不容易。

不過,首播兩集後,外間反應彈多讚少,最大的主原因除了沒有Samantha這位要角外,劇中只有草草交待為何這個角色消失。

而最大被彈劾的一點是在劇中將某位要角去世,將原定《SATC》設定的開心幽默真摯歌頌友誼,而變成一套步入老年大談人生離別與子女產生代溝的Golden Girls。

記者:何偉雄