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【人力調查】調查指未來一季招聘積極　56%僱主未來3個月計劃增人手

社會 11:59 2021/12/14

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

萬寶盛華大中華公司高級副總裁徐玉珊。（陳永康攝）

疫情緩和，本港失業率連續8個月下跌。人力資源機構Manpower Group今日（14日）公布香港明年就業展望調查報告，發現56%僱主未來三個月將增加人手。

Manpower Group是次的就業展望調查報告於10月至11月訪問了505名僱主，涵蓋金融保險及房地產業、批發零售業及服務業等11個行業，就業展望指數維持在37%。結果顯示有56%僱主表示未來3個月增加人手，18%將會縮減人手，亦有25%稱未有計劃來季調節現時員工數目。萬寶盛華大中華公司高級副總裁徐玉珊指，預計縮減人手的企業集中在一些小型企業，或仍未復甦的行業。

11個接受調查的行業均錄得正面的就業展望指數，餐飲及酒店業錄得66%就業展望，為所有行業中最高，除了社交距離措施放寬、本地市場暢旺，徐指因為通關在即，僱主們均較為樂觀。

徐指，許多行業都從疫情中恢復過來，預計明年招聘計劃將穩步增長。如資訊科技及通訊媒體業則錄得58%就業展望指數，行業對大數據分析、機器學習、人工智能等方向需求持續增加。另外，建造業錄得35%的正面就業展望指數，徐表示，基建項目陸續動工，人才需求大，惟入行人數不足，可能會給僱主帶來招聘壓力。

在年尾花紅方面，Manpower Group認為僱主態度仍然審慎，預期將有1-1.5個月的金額；2022年的加薪幅度則有2%-2.5%，不過仍視乎不同行業。 

上一期的失業率繼續下跌為4.3%，徐預計本周公布的新一期數字將有下跌空間。

萬寶盛華大中華公司高級副總裁徐玉珊。（陳永康攝）

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記者：袁澍

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