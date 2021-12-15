【靚太廚房】Tefal三合一健康蒸煮氣炸鍋　All-in-One氣炸焗爐零油煮食更健康

▲ Tedal推出三合一健康蒸煮氣炸鍋 及 All-in-One氣炸焗爐。

每款廚具都有它獨特的功能，受到空間限制實在未必讓各種廚具共存，TOPick今次會為大家介紹Tefal全新三合一健康蒸煮氣炸鍋，一次過有齊蒸煮、烤焗、氣炸功能，慳位又實用，更會實測示範煮蝦仁蒸豆腐，大家可以輕易煮出多款健康美食。

蝦仁蒸豆腐

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材料

蒸煮豆腐 1磚 蝦仁 80克 鹽、麻油、胡椒粉 少許 生粉 1/2茶匙 豉油 1湯匙 蔥花 少許

做法

1.蝦仁加入鹽、麻油、胡椒粉及生粉調味拌勻

2. 豆腐切件抹乾放碟，鋪上蝦膠。

3.預熱蒸氣氣炸鍋，放入蝦仁豆腐，蒸15分鐘。取出後，加入豉油即成。

Tefal三合一健康蒸煮氣炸鍋

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零油下廚更健康

Tefal全新推出的三合一健康蒸煮氣炸鍋，以水蒸氣為加熱方式的蒸煮，和以高溫零油下廚，加熱食物的燒烤及氣炸，一機帶來三種健康滋味。三合一健康蒸煮氣炸鍋容量特大，內置7種預設烹飪程序，結合手動設定蒸、烤或氣炸模式，機身容易清洗，節省不少時間，入廚新手都可變「廚神」。

三種專業煮食技術

Tefal全新推出的三合一健康蒸煮氣炸鍋融合三種專業煮食技術，以不同烹調方法滿足不同的口味，帶來新鮮感。

1. 氣炸功能：蒸煮氣炸鍋憑藉專業熱風氣流控制及溫度技術，無需落油，也能為食物創造輕「營」金黃鬆脆口感，享用外脆內嫩的氣炸食物。

2. 蒸煮功能：蒸煮氣炸鍋加入水箱達1.1公升，蒸煮時間長達85分鐘，蒸飯或蒸海鮮都一一做到，呈上最原汁原味的味道。

3. 燒烤功能：蒸煮氣炸鍋利用鑄鋁烤盤可輕鬆烤出細嫩多汁的燒肉，而且少油煙，免卻事後清潔的煩惱，齒頰留香，而非傢俬留香。

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Tefal 三合一健康蒸煮氣炸鍋（產品型號：FW2018）規格

淨容量（公升）：6.5L

輸出功率（瓦）：1700W

發熱溫度選擇（最低及最高溫度） ：80°C至200°C（蒸煮：100°C）

煮食程式：7款（薯條、雞塊、烤雞、蔬菜、甜品、魚及烤肉）

水箱容量：1.1公升（蒸煮時間長達 85 分鐘）

可設置的最長烹調時間：60 分鐘

建議零售價：HK$2,098

零售點：各大百貨公司及電器店有售

查詢：Tefal客戶服務中心2395 3331

同場加映：

聖誕將近，大家可以利用Tefal All-in-One氣炸焗爐製作聖誕派對食物，氣炸焗爐將燒烤及氣炸合而為一，備有九大功能，包括８個預設程式（薯條、雞、肉、魚、薄餅、甜品、風乾零食及烤肉）及手動設定。

氣炸焗爐具備專業熱風氣流控制及溫度技術，可以無油煮食，與傳統油炸相比，能有效減少99%食物脂肪，變得更健康。而燒烤程式可減少煮食過程的油煙，不怕家中煙霧瀰漫。

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Tefal All-in-One氣炸焗爐（型號：FW5018）規格

淨容量（公升）：11L

輸出功率（瓦）：2000W

發熱溫度選擇（最低及最高溫度） ：45°C至200°C（於風乾零食程式中，最低溫度可以設定為45°C）

煮食程式：8款（薯條、雞、肉、魚、薄餅、甜品、風乾零食及烤肉）

可設置的最長烹調時間：60 分鐘（於風乾零食程式中，最長烹調時間可以設定為24小時）

隨附：７款燒烤配件，包括２個風乾網架、隔油盤、烤雞叉、烤雞叉手柄、炸籃及鑄鋁烤盤連手柄。

建議零售價：HK$1,998

零售點：各大百貨公司及電器店有售

查詢：Tefal客戶服務中心2395 3331

有獎遊戲

如果想得到Tefal三合一健康蒸煮氣炸鍋（禮品總值$2,098）或Tefal All-in-One氣炸焗爐（禮品總值$1,998），只要玩遊戲便有機會得到。【詳情按此】

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責任編緝：蕭雅文