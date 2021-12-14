農場直送！ 韓國頂級士多啤梨誘惑

叮叮叮! 聖誕快到了! 不妨考慮為親友摯愛來一頓既新鮮香甜且創意十足的節日廚師發辦(Omakase)！ 在派對上，釋放大家的想像力，以頂級士多啤梨炮製精緻美味小食，打造不一樣的粉紅聖誕派對。韓國頂級士多啤梨品牌Tina Berry 以先進的栽種技術，在得天獨厚的智異山山脈自然環境下，培植出多款香氣獨特、甜度十足、口感出眾的士多啤梨品種，經過嚴格的品質控制，以保鮮技術由農場直送世界各地，大家不用到韓國亦能一嚐新鮮的頂級士多啤梨，同時令一眾想念家鄉的韓迷望梅止渴。

▲ 韓國農場先進的栽種技術及嚴格的品質控制

▲ 多款香氣獨特、甜度十足的士多啤梨，令人一試難忘！

最近很多人開始追棒頂級生果，韓國頂級士多啤梨成為生果界新寵兒，全因其穏定的高質和高CP值。近年韓國栽種技術先進，農戶嚴格遵守安全管理，在優質環境下培植出完美甜酸比例及果肉質感配搭，更不斷提升士多啤梨味的清香感，從清新的花香到濃甜果香，層次更廣，以香甜誘惑，風靡全球士多啤梨迷。Tina Berry可說是在眾多士多啤梨品牌中鶴立雞群，只會從眾多出產中挑選最好，最突出的優質士多啤梨。

▲ 每粒士多啤梨都經過嚴格篩選，粒粒都是優中之優。

Tina Berry品牌推介的4款頂級士多啤梨品種，各具特色：以香氣馥郁為名的梅香(Maehyang)擁有絕佳口感與酸甜滋味，味道清香，加上親民價格深得韓粉歡心，不愧成為韓國No.1出口的品種。原來梅香的當造期由12月至4月，現時絕對是梅香品質的顛峰期，CP值當然大大提升。佳節中，小朋友最想見的莫過於聖誕老人，只需發揮創意，在梅香士多啤梨中注入忌廉加上裝飾，可愛士多啤梨聖誕老人就在眼前! 充滿冬日香氣的雪香 (Sulhyang) 果汁豐富、果肉柔嫩，有著讓人怦然心動的甜香及白雪般入口即融的口感，猶如置身戀愛中般甜蜜，怪不得長期穩守韓國內銷首位。想為另一半帶來浪漫驚喜？可親手以雪香製造士多啤梨朱古力，配以香檳和甜蜜三個字，浪漫的化學作用一觸即發!

另外，金枝玉葉般珍貴的金實(Kuemsil)由梅香和雪香混合栽種而成，不但擁有梅香的豐富口感，亦像雪香般散發出濃濃的士多啤梨香氣，味道濃郁之餘，甜度更不會令人失望。潮流興粉紅，不妨來一個士多啤梨慕絲杯，成為派對上打卡之選。富桃香味的阿爾塔王(Altaking)能在士多啤梨界稱王，全因果粒較大、果肉結實及均衡的甜酸比例，阿爾塔王最適合原粒品嚐，可以士多啤梨大福作為派對禮物，寓意為賓客帶來美好新一年。

為慶祝韓國士多啤梨豐收季節，K-Orchard特別聯乘深受明星名媛愛戴的本地人氣蛋糕店Cake of Stardust 推出季節限定「韓國士多啤梨忌廉蛋糕」，6吋蛋糕以香甜味濃的金實士多啤梨為主要材料，經典的鬆軟海綿蛋糕中間夾著一層新鮮的士多啤梨果肉和淡忌廉，再鋪上一層令人垂涎的金實士多啤梨，以新鮮時令水果襯出甜而不膩的精緻蛋糕。Cake of Stardust由 Nicky Chow 於 2018 年創立。Nicky相信對烘焙的熱情是個人的最大動力，努力自學成為出色的烘焙師，她堅持選用最新鮮的時令食材，賦予蛋糕獨特的口味。

▲ K-Orchard x Cake of Stardust 季節限定「韓國士多啤梨忌廉蛋糕」售價:HK$850 (需5日前預訂)

選擇生果最重要是優質和新鮮? Tina Berry的士多啤梨經過多層品質安全監管、以甜度和大細挑選出優中之優，確保每粒士多啤梨屬於頂級，運送時利用「冷鏈系統」提高士多啤梨的硬度，延長保鮮期，讓粉絲享用到新鮮高質的韓國士多啤梨。聖誕還有一星期，究竟在那裡可以找到? K-Orchard是專門推廣優質韓國蔬果的零售點並獲得韓國農水產食品流通公社全力支持，所有農產品由韓國農場直送，確保新鮮。趁今個佳節，發揮你的小宇宙，展開一場all-in-one粉紅聖誕派對！

▲ Tina Berry士多啤梨以保鮮技術由農場直送，保證新鮮！

K-Orchard Tina Berry Premium士多啤梨零售點：

AEON黃埔、AEON康山、TaSTe又一城、TaSTe東薈城、GREAT Food Hall太古廣場、3hree Sixty圓方



（資料由客戶提供）