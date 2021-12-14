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【明星扮靚】女神Ali自拍照獲網民讚有仙氣　39歲李佳芯5招保白嫩肌膚

娛樂 17:57 2021/12/14

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

李佳芯（Ali）是不少人心目中的氣質女神，Ali亦不時又於個人IG上載淡裝甚至素顏的自拍照，其白嫩肌膚盡展現，上月底踏入39歲的李佳芯，其肌膚完全不輸20多歲的青春少艾。

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Ali自拍照狂吸Like

Ali日前於IG上載兩張側放長曲髮的自拍相，有感而發地寫道：「既然控制不了環境的運轉，就當自己人生的主人。有些事 笑笑就能過 有些事 過一陣就能笑笑 所經歷的 除了淚水 別忘微笑 讓微笑帶過:)」不少網民也被Ali的仙氣相吸引，留言大讚「好靚」、「女神」，而帖文累積超過4萬4千人次讚好。

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五大護膚、保養Tips

Ali擁有令人「心心眼」的白嫩肌膚，平時防曬、保養功夫當然要好好做足。Ali曾經與TOPick分享過養成好膚質的方法，從生活、飲食、護膚方法等方面入手。

1.留意自己膚質

Ali從前曾試過自己DIY製作一些蘆薈面膜。因為聽說蘆薈具消炎作用，有改善暗粒及保濕功效，而且成分天然，所以Ali便特別在家種了一棵。

但每次當她敷上蘆薈時，卻感到皮膚繃緊痕癢，後來便發現了原來是自己對蘆薈敏感。所以每人皮膚反應不同，要留意自己的膚質。

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2.穿長袖衫褲

9歲時的Ali已經很著緊自己的皮膚，首次使用護膚品就是塗body lotion。

Ali曾指其媽媽不斷叮囑她注意防曬︰「以前媽媽經常說女孩子手腳如果要白淨，就要常穿長袖衫長褲，所以我很少穿短褲，睡衣也全是長袖，媽媽認為小時候開始保養，長大後皮膚才好。」

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3.戒吃牛肉

Ali說︰「10年前我開始戒吃牛，因為紅肉有毒素又不環保，而且我亦在想，吃東西是一種慾望，既然有一樣東西對身體不太好就倒不如嘗試戒掉，除了健康之外亦是一種修煉。」

別看Ali身形纖瘦，其實她是個極度愛吃的人，問她最愛吃甚麼？她數了連串美食，然後說了一句︰「你可能問我不喜歡吃甚麼比較容易！」

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4.工作辛苦要吃雪糕

Ali形容自己的個性並不會因為要保持身形連吃一口也算過量過，萬一吃多了，會以跑步做運動來償還。其次認為過份戒口太壓抑。

她說︰「情緒和人的身體要平衡，可能我是人馬座，很樂天知命，慶幸吃東西就能令自己開心。工作已辛苦，不想再要戒這戒那，適合自己的可多吃點，不適合就要少吃。」

Ali續指：「我不能吃凍食物，因之前子宮做過手術，但現在有時捱夜很辛苦，就不理太多，會去買杯double dark chocolate雪糕，覺得這對自己是個平衡。」

5.行山做好防曬

Ali認為只要她面對著大自然，就立即感覺得到紓解，亦可暫時令自己不去想一些傷感或不能解決的事情。

不過她就提醒各位女生，進行戶外活動一定要做好防曬功夫，對Ali來說，除清潔和保濕，防曬是其中最基本亦重要的護膚步驟。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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