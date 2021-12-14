【聖誕2021】西班牙火腿Reserva Ibérica港島旗艦店開幕　一周六天不同優惠大放送【內附詳情】

▲ 港島旗艦店設有多款西班牙產品，送禮自用皆宜。(餐廳提供)

著名伊比利亞火腿品牌 Reserva Ibérica 於灣仔灣景中心開設 Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant 香港島旗艦店，全新概念的森林花園，擁有寬揚開闊的逾 5000 平方尺面積及高聳天花，設有別具特色的戶外平台，享受鬧市中的自然寧謐風光。

▲ 鵝肝拿破崙作前菜，做法特別有心思。(餐廳提供)

新張期內每天特設 Day Day 不同優惠，包括：

星期一 精選餐酒、啤酒及全部生啤買一送一 星期二 美國頂級牛肉漢堡$100 星期三 $100 Paella 星期四 飲一支酒 (720ml以上) 加 $1 即享迷你伊比利亞火腿拼盆 星期六及日 5 點後現場即開切西班牙小乳豬，90 分鐘 $298 任食

而下周開始正值聖誕節長假期，12月24日至2022年1月2日推出聖誕節優惠，當中的聖誕年套餐，由每位$198起，包括多前菜如西班牙凍湯、小食、三文治、芝士等，主菜選以下一款，如白毛豬火腿(30個月+)配野菌、流心蛋意大利飯、香煎三文魚貓耳朵意粉配忌廉汁番茄乾、西班牙紅椒(另加$38)等、奉送咖啡茶和甜品。

至於聖誕晚的5或6道菜套餐更加豐富，可給客人自行選配不同價錢的主菜，價錢由每位$698、$798及$1,188起，分別有鵝肝拿破崙、西班牙紅蝦意大利麵、64個月百分百橡果餵飼伊比利亞豬火腿、威靈頓伊比利亞羊柳等，升級紅、白酒及西班牙Cava及啤酒，每位需加$50/杯、想無限暢飲的話，每位$加200便成。

▲ 聖誕節套餐有威靈頓伊比利亞羊柳，賣相和味俱佳。(餐廳提供)

另外新店亦特別推出西班牙特色零食，如Sangria、Tiramisu 、Gluten Free 地中海杏仁的士多啤梨乳酪朱古力等，還有多款西班牙茶，適合大家作佳節送禮或獨享之用。

地址：灣仔港灣道 28 號灣景中心 1 樓 10 號舖

電話：3622 3118 / 3622 3313

記者：郭秀芳